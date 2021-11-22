Kıbrıs Cumhuriyeti yeni sondaj çalışması için Navtex yayınladı

Kıbrıs Cumhuriyeti yeni sondaj çalışmaları için denizcilere duyuru anlamına gelen Navtex yayınladı.

Kıbrıs Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesi (MEB) içinde bulunan 10'uncu parseldeki "Glafkos" yatağında Exxon Mobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu tarafından yapılacak bir teyit sondajı için yeni bir Navtex yayınladı.

19 Kasım 2021 - 22 Ocak 2022 tarihleri arasında ön hazırlık çalışmaları ve sondaj faaliyetlerinin yapılacağı duyuruldu.

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, geçen hafta yaptığı açıklamada, tüm sürecin 2-3 ay süreceğini, araştırma sondajının sonuçlarının da 2022 yılının şubat ile mart ayında çıkmasının beklendiğini belirtmişti.