Kıbrıs Cumhuriyeti, Ersin Tatar ve Kuzey Kıbrıslı bakanların pasaportunu iptal etti

Kıbrıs Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da aralarında bulunduğu Kuzey Kıbrıslı 14 siyasetçinin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal ve yenilememe kararı aldı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Bakanlar Kurulu'nun “Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nda yer alan ve Maraş açılımında ön plana çıkanların, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iptal etmeye, yenilemeyi reddetmeye veya Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu vermemeye karar verdiğini" açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Saner yaptığı açıklamada "Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin almış olduğu bir takım kararları duyduk. Bu konuda alınan kararları Cumhurbaşkanı ile birlikte istişare içinde kamuoyuna açıklayıcı bilgiler sunacağız. İlk etapta bakıldığında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin düşmanlık yapmak adına ürettiği bu kararı yeniden değerlendirmesi gerekir" dedi.

Kıbrıs Postası'nın aktardığına göre Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise “Bu kararı alan Rum yönetimini kınıyorum. Bu bir çağdışılıktır, bu bir ırkçılıktır, insan hakları bakımından yanlıştır ve hukuki bir zemini yoktur. Vatandaşlar arasında böyle bir ayrım yapmak kabul edilebilir bir şey değildir” dedi.

Tatar “Bu bireysel bir mesele değildir. Şahsen ben yıllardır bu pasaportu kullanmadım, karar beni bağlamıyor. Ancak bu halkımızı toplumumuzu ilgilendiren bir meseledir. Bizim halkımız şimdiye kadar bu pasaportları aldıysa, içinde bulunduğu koşullardandır. Çeşitli karşı karşıya kaldığımız haksızlıklardan dolayı seyahat, burs gibi nedenlerden almıştır” ifadelerini kullandı.