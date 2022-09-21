Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı: İsrail ile Doğu Akdeniz'de ortak vizyona sahibiz

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pilides, İsrail ile "Doğu Akdeniz'in doğal gaz rezervlerinin potansiyelinden tam olarak yararlanmak ve böylece Avrupa'ya giden enerjinin hem kaynaklarını hem de yollarını çeşitlendirmek için ortak bir vizyonu paylaştıklarını" söyledi.

Kathimerini'nin haberine göre Pilides, İsrail ile Afrodit gaz rezervi konusunda yapıcı süreci sürdürme konusunda anlaştıklarını ve anlaşmazlığın adil ve hızlı bir şekilde çözülmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Pazartesi günü Lefkoşa'da İsrail enerji bakanı Karine Elharrar ve Pilides bir görüşme gerçekleştirmişti.