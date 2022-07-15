KHK’lılara 'MHP'yle de görüşün' diyen Arınç'a MHP'den sert tepki

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, KHK’lılara yalnızca AKP’yle değil, MHP’yle de temas kurmalarını tavsiye etti. Öte yandan bu açıklamaya tepki MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan geldi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Arınç’a yüklendi.

Semih Yalçın, Arınç için şunları söyledi: