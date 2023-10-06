KHK’li akademisyen hakkında göreve iade kararı

Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi bildirisine imza atması nedeniyle 701 sayılı KHK ile ihraç edilen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bahadır Aydın’ın dün göreve iadesine karar verildi.

BirGün'de yer alan habere göre, Ankara 22. İdare Mahkemesi’nde görülen davada göreve iadesine karar verilen Aydın, Temmuz 2018 tarihinde görevinden ihraç edildiğini aktardı.

İade kararının kendisi için sürpriz olduğunu belirten Aydın, “Dün 22. İdare Mahkemesi’nden göreve iademizi aldık. Sevinmek çok anlamsız geliyor bize çünkü hâlâ görevine dönemeyen arkadaşlarımız var. Sevincimiz bile buruklaşıyor” ifadelerini kullandı.

Aydın, “Üniversitelerin içine düştüğü bu durumdan hızla kurtulabilmesi için tüm arkadaşların en kısa zamanda görevlerine dönüşlerini bekliyor olacağım. Mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

“Hukukun bu ülkede çalışıp çalışmadığını söylemek bile anlamsız geliyor” diye konuşan Aydın son olarak şunları aktardı:

“Mahkemenin nasıl böyle bir karar verdiğine şaşırdım. Hukuksuzluk bu ülkede aldı başını gidiyor. En son Gezi Davası’ndaki kararlar, gözaltına alınan gazeteciler ile bütün bunların varlığında bizim de ihraç edilmemiz bu ülkenin olağan durumları arasına girdi. Üniversiteleri içine düştüğü bu karanlık durumdan bir an önce çıkarmamız ve ülke için ışık tutacak mevcut yapıyı yeniden sağlamak gerekiyor. Tüm arkadaşlarımız görevlerine dönene dek mücadelemizi sürdüreceğiz.”