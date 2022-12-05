KGAÖ'den üye devletler Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki çatışmaya tepki

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas, bugün örgütün Moskova'daki Parlamenterler Meclisi toplantısında yaptığı açıklamada, son zamanlarda Tacik-Kırgız sınırındaki çatışmaların ölçeğinde artış eğilimi gözlemlendiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Zas, "Tacik-Kırgızistan sınırında tırmanan duruma özel bir önem veriyoruz. 14-15 Eylül tarihleri ​​arasında maalesef ölümlü ciddi çatışmalar, mültecilerin ve ölümlerin sayısında artış yaşandı bu olmamalı." dedi.

Genel Sekreter, "Tacikistan ve Kırgızistan gerekli görürse, KGAÖ sınırın bu bölümünde barışı istikrara kavuşturmak ve sürdürmek için gerekli kapasiteye ve yeteneğe sahiptir." diye ekledi.

KGAÖ askeri ittifakı, eski SSCB ülkelerinden Rusya, Ermenistan, Kırgızistan, Tajikistan, Kazakistan ve Belarus'tan oluşuyor.

Geçtiğimiz aylarda, Tacikistan-Kırgızistan sınırında silahlı bir çatışma çıktı. Kırgız tarafında 60'tan fazla kişi öldü, 200'e yakın kişi yaralandı.