Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışmalar sürüyor: 'Ağır silahlar kullanıldı'

Kırgızistan ile Tacikistan sınır muhafızları arasında iki gün önce başlayan çatışmalar yeniden alevlendi.

Bu sabah iki ülkeden de birbirlerini ağır silahlarla saldırmakla suçlayan açıklamalar yapıldı.

Çarşamba günü başlayan çatışmalarda Reuters'ın aktardığına göre şimdiye dek en az 3 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi'nin sınır servisince yapılan açıklamada silahlı çatışmaların bu sabah itibariyle iki ülke sınırının tamamında devam ettiği belirtildi. Açıklamada Tacikistan'ın, Batken bölgesinde 3 köye ağır silahlar ve havan topuyla saldırdığı, Kırgız askerlerinin karşılık verdiği belirtildi.

Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi ise Kırgız sınır muhafızlarının anlaşmayı ihlal ederek, sınır müfrezesi "Isfara"nın "Duşanbe" sınır karakoluna saldırdığını söyledi. Yapılan açıklamada ayrıca Kırgızistan askerlerinin ağır silah ve havan toplarıyla 7 köye saldırı düzenlediği kaydedildi.

İki ülkenin sınır muhafızları arasında Çarşamba sabahı çatışmalar başlamıştı.