KFC'den 'Kristal Gece' skandalı: 'Kendinizi tavuk ve peynirle şımartın'

Dünyaca ünlü fast food markası Kentucky Fried Chicken'ın Almanya şubesi, Kristal Gece pogromunun 84. yıldönümünde müşterilerinin telefonlarına "Pogrom gecesinin anma günü: Çıtır tavukla ve daha yumuşak peynirle kendinizi şımartın" şeklinde mesaj gönderdi.

KFC Almanya daha sonra mesajın bir hata sonucu gönderildiğini belirterek özür diledi.

Şirket hatanın özel günlere ilişkin kullandıkları yarı-otomatik içerik geliştirme süreci nedeniyle meydana geldiğini ve onaylanmayan bir bildirimin paylaşıldığını belirtti.

Hatayı "açıkça yanlış, duyarsız ve kabul edilemez" olarak nitelendiren KFC Almanya, böyle bir sorunun tekrarlanmaması için çalıştıklarını kaydederek "Bu günün ciddiyetini ve tarihini anlıyor ve saygı duyuyoruz ve herkes için eşitlik, kapsayıcılık ve aidiyet taahhüdünde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kristal Gece olarak adlandırılan 9 Kasım 1938 gecesi Almanya'da nazi çeteleri ülkenin tüm kentlerinde Yahudi ve diğer etnik kökenden insanlara karşı saldırıya geçmiş, yüzlerce sinagogu yıkmış, binlerce işyerini yağmalamış, en az 91 Yahudiyi öldürmüş ve 30 bin Yahudi erkeği toplama kamplarına yollamıştı.