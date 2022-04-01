KFC şubelerinde işçilere mobbing ve düşük ücret

KFC fast food zincirinin İzmir şubelerinde çalışan işçiler düzensiz vardiya saatleriyle ve asgari ücret altında ücretlerle çalıştırılıyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, vardiya saatlerinin günlük olarak sürekli değişmesinin sorun olduğunu ve bu durumun bir mobbing aracına dönüşmesinden rahatsız olduklarını, işkur ile çalışanların fazla mesai yapması yasakken mesai yaptırılıp ücretinin verilmediğini aktardı.

'Motokuryelere koruyucu ekipman verilmiyor'

Motokurye olarak çalışan işçilere koruyucu ekipman verilmediğini belirten işçiler, çalışma alanı tanımının olmaması, part time çalışan işçilerin haftalık 30 saatten fazla çalıştırılması, haftalık çalışma çizelgesinin müdürün isteğine göre değiştirilebilmesi gibi sorunlarının da olduğunu ifade etti.

Farklı şubede çalışan bir işçiyse, iş yoğunluğunun azalması bahane gösterilerek çalışma saatlerinin 37,5 saate düşürülüp mecburi izin kullandırılarak asgari ücretin altında, ayda 3 bin 400 – 3 bin 600 TL arasında ücret verildiğini, yönetimin ise bu şartları kabul etmeyen işçilerin işten ayrılabileceğini söylediğini belirtti.

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