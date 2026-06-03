Keşm Adası saldırısı ve İran misillemesi: ABD ve İran’dan karşılıklı açıklamalar, Körfez ülkeleri alarmda

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ABD’nin Hürmüz Boğazı yakınındaki Keşm Adası’nı hedef almasının ardından İran’ın Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD askeri varlığına yönelik saldırıları Körfez’de yeni bir tırmanışa yol açtı.

Gece saatlerinde Kuveyt ve Bahreyn’de sirenler çalarken, yetkililer yurttaşlara güvenli alanlara geçme çağrısı yaptı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Keşm Adası’ndaki İran egemenliğini hedef aldığını belirterek buna karşılık Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD askeri hedeflerinin füze ve İHA’larla vurulduğunu duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise yaptığı açıklamada Keşm Adası’na yönelik saldırının “meşru müdafaa” kapsamında düzenlendiğini savundu. CENTCOM, İran’ın Kuveyt ve Bahreyn’e gönderdiği füzelerin hedeflerine ulaşamadığını, Bahreyn’e yönelen üç füzenin ABD ve Bahreyn hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü, Kuveyt’e atılan iki füzenin ise hedefe varmadan parçalandığını ileri sürdü.

Devrim Muhafızları: ABD önce İran tankerini vurdu

İran tarafı ise çatışmanın ABD’nin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran’a ait bir petrol tankerini hedef almasıyla başladığını açıkladı. Devrim Muhafızları’na göre ABD saldırısında tankerin makine dairesi hasar gördü. Bunun üzerine İran donanması, ABD-İsrail bağlantılı olduğu belirtilen Panaya adlı gemiyi füzelerle hedef aldı.

İran açıklamasında, ABD’nin daha sonra Keşm Adası’nın güneyindeki Devrim Muhafızları’na ait bir iletişim kulesini vurduğu, buna karşılık İran’ın ABD’nin bölgedeki hava üssüne, helikopter üssüne ve Bahreyn’deki Beşinci Filo Karargahı’na füze ve İHA saldırıları düzenlediği belirtildi.

Devrim Muhafızları, saldırıların ABD’ye “ders” niteliğinde olduğunu savunarak Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin bozulmasının ABD ordusu için ağır sonuçlar doğuracağını yineledi.

Bugün İran’ın başkenti Tahran'da bir binadaki ABD karşıtı duvar resminin yakınından geçen insanlar.

Kuveyt Havalimanı vuruldu: 1 ölü, 63 yaralı

Kuveyt ordusu, İran’a ait füze ve İHA saldırılarının Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki bir terminalde “ciddi maddi hasara” yol açtığını açıkladı. Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, saldırının ardından uçuşların durdurulduğunu ve bazı seferlerin başka havalimanlarına yönlendirildiğini duyurdu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı daha sonra saldırıda bir kişinin öldüğünü, yaralananlar olduğunu ve diplomatik misyonların da zarar gördüğünü bildirdi. Kuveyt Sağlık Bakanlığı ise yaralı sayısını 63 olarak açıkladı; yaralılardan bazıları için acil ameliyatlar yapıldığı belirtildi.

Kuveyt yönetimi saldırıları “İran’ın suç teşkil eden saldırganlığı” olarak niteledi ve ülkenin egemenliğini korumak için gerekli adımları atma hakkını saklı tuttuğunu duyurdu. Kuveyt Havalimanı’nda uçuşların, hasar tespit ve güvenlik kontrollerinin ardından kısmen yeniden başladığı bildirildi.

Mart ayında İran’a ait bir İHA saldırısının ardından Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndan yükselen dumanlar.

Bahreyn de İran’ı suçladı

Bahreyn ordusu da İran’ı “sistematik saldırganlık” sergilemekle suçladı. Bahreyn Savunma Kuvvetleri, ülkeye yönelen üç füze ve çok sayıda İHA’nın sivil altyapıyı hedef aldığını, saldırıların hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

ABD ise Devrim Muhafızları’nın Beşinci Filo Karargahı ve bölgedeki ABD hava üslerinin vurulduğuna ilişkin açıklamalarını reddetti. CENTCOM, İran’ın ABD güçlerine yönelik tüm saldırılarının başarısız olduğunu ve Amerikan personelinde ya da askeri varlıklarında zarar meydana gelmediğini savundu.

CENTCOM daha sonra Kuveyt’teki ABD güçlerini hedef alan yeni bir İran İHA dalgasının da düşürüldüğünü açıkladı.

Körfez ülkelerinden ortak tepki

İran’ın Kuveyt ve Bahreyn’i hedef alan saldırılarının ardından Körfez ülkelerinden peş peşe açıklamalar geldi. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün saldırıları kınarken, Körfez İşbirliği Konseyi İran’ın eylemlerini “tehlikeli ve benzeri görülmemiş bir tırmanış” olarak niteledi.

BAE Devlet Başkanı Danışmanı Enver Gargaş, Körfez ülkelerinin güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu savunarak “Hiçbir Körfez ülkesi bu saldırılar karşısında yalnız bırakılmamalı” dedi. Katar Dışişleri Bakanlığı da Kuveyt ve Bahreyn’le dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı ise Kuveyt ve Bahreyn’in ABD saldırılarında topraklarını ve tesislerini kullandırdığı gerekçesiyle “doğrudan sorumluluk” taşıdığına işaret etti. Tahran, İran’a yönelik saldırıları destekleyen ülkelerin sonuçlarından sorumlu olacağını belirtti.

Hürmüz’de geçiş için Devrim Muhafızları rotası

Gerilimin merkezindeki Hürmüz Boğazı’nda enerji taşımacılığına ilişkin belirsizlik de sürüyor. İran Devrim Muhafızları, boğazdan geçiş için güvenli olan tek rotanın kendileri tarafından belirlenen rota olduğunu açıkladı. Devrim Muhafızları, bu rotaya uymayan gemilerin hedef alınacağını duyurdu.

Uluslararası haber ajanslarının aktardığı gemi takip verilerine göre, ağır kısıtlamalara rağmen son günlerde bazı petrol ve LNG tankerleri Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapabildi. Ancak bölgedeki askeri tırmanış, enerji piyasalarında da etkisini gösterdi. ABD-İran çatışmasının ardından petrol fiyatları yüzde 1’in üzerinde yükseldi.

Devrim Muhafızları’na ait bir sürat teknesi, Hürmüz Boğazı’nda bir kargo gemisini takip ediyor.

Trump'ın iddiası: 'İran nükleer silahtan vazgeçmeyi kabul etti'

Askeri gerilim diplomasi trafiğini de hızlandırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi’nin Fransa, Türkiye, Katar, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Washington ile Tahran arasındaki temasların kesildiği yönündeki iddiaları reddetti. Trump, görüşmelerin sürdüğünü savunarak İran’ın nükleer silah edinmeyeceğini “zaten kabul ettiğini” öne sürdü. ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı’ndaki krizin de kısa sürede çözüleceğini iddia etti.

İranlı yetkililer ise müzakere kapısını tamamen kapatmadıklarını ancak ABD’ye güvenmediklerini söyledi. İran Meclis Başkan Yardımcısı Mucteba Nikzad, “Gerekirse müzakere ederiz ancak Amerikalıların hiçbir vaadine güvenmiyoruz” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı da taraflara ateşkese bağlı kalma çağrısı yaptı. Pekin, İran’da savaşın yeniden büyümesinin hiçbir tarafın çıkarına olmayacağını belirtti.