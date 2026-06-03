İran Devrim Muhafızları: Keşm Adası saldırısına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini vurduk

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İran basınının gece saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınındaki Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu bildirmesinin ardından Kuveyt ordusu, topraklarının füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradığını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar düzenlendiğini duyurdu. ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üslerin füzelerle vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Terörist Amerikan güçlerinin, İran'ın Keşm Adası'ndaki ulusal egemenliğini hedef alan açık saldırganlığına tepki olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Kuveyt'teki Amerikalı işgalcilerin askeri üslerini hassas ve yoğun füze saldırılarıyla vurdu" ifadesine yer verildi.

Saldırıda "hedef alınan üslerin imha edildiği ve Amerikan askerlerinin sığınaklarının yıkıldığı" belirtildi.

İran'a saldırılar için ABD'ye topraklarını ve hava sahalarını kullandıran ülkelere uyarıda bulunulan açıklamada, "Vurkaç dönemi sona erdi ve saldırganlar, cehaletlerinin ve pervasız maceralarının korkunç sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklar" ifadesi kullanıldı.

ABD İran'a giden petrol tankerini etkisiz hale getirdi, ABD-İsrail bağlantılı Panaya gemisi hedef alındı

İran Devrim Muhafızları ayrıca ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nı füze ve İHA'larla vurduğunu duyurdu.

Açıklamada, Bahreyn'deki ABD üssüne saldırıların ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiği ve ABD'nin gece saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir petrol tankerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından ABD-İsrail bağlantılı Panaya gemisinin İran donanması tarafından füzelerle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Daha önce, saldırganlık durumunda farklı ve daha ağır bir karşılık verileceği konusunda uyarıda bulunmuştuk ve buna göre hareket ettik. Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bozulmasının, saldırgan Amerikan ordusu için ağır bir bedeli olacağını tekrar vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Basra Körfezi'nde Hark Adası'na doğru seyreden yüksüz bir petrol tankerinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.