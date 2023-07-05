KESK'ten memur maaşı açıklaması: En düşük ücret 40 bin TL olmalı

AKP, memur maaşlarında artış ve ek vergi getiren kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığı’na sundu. KESK, TBMM’ye sunulan ve en düşük memur maaşının 22 bin TL’ye çıkarılmasını öngören kanun teklifini kabul etmediklerini açıkladı. Hak kayıplarına karşı uyaran KESK’in bu akşam Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

'Doğacak hak kayıpları için uyarıyoruz'

“Kamu emekçisi sefalet ücretine mahkum edilmiştir. Öncelikle en düşük kamu emekçisi maaşının 22 bin TL değil, 40 bin TL olan yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret olması gerekmektedir. Ayrıca, TBMM’ye sunulan en düşük kamu emekçisi maaşının 22 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin yapılan hesap da kabul edilemez. Doğacak hak kayıpları için uyarıyoruz.

'Taban aylık katsayısı şeklinde olmalıdır'

Yapılacak maaş artış oranının tamamı, taban aylık katsayısı artışı şeklinde olmalıdır. Aksi takdirde bu şekli ile uygulanırsa bundan sonraki kamu emekçisi maaşlarının artışında, emekli maaşı ve ikramiyesinde söz konusu artışlar dikkate alınmamış olacak böylece kamu emekçileri ve emeklileri arasındaki maaş uçurumu daha da artacaktır. TBMM’ye sunulan en düşük kamu emekçisi maaşının 22 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin yasanın uygulama tarihi 1 Temmuz 2023 olmalıdır. Aksi takdirde 15 günlük maaş farkı kamu emekçilerinin cebinden alınmış olunacaktır.” (ANKA)