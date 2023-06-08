KESK’ten İBB önünde eylem: 'Sürgün kararı iptal edilsin'

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 31 Mayıs tarihinde hiçbir gerekçe göstermeden Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) 5’Nolu Şube Başkanı Ensari Korkmaz’ın Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü’nden Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü’ne sürgün edilmesine ilişkin İBB binası önünde basın açıklaması yapmak istedi.



Onlarca sendika üyesi, “İBB yönetimin uyguladığı sürgünler, hukuksuzluklar, mülakat ve kişi kayırmacılığı son bulsun” pankartı ile “İBB’de kişi kayırmacılığı son bulsun”, “Hak hukuk adalet”, “Sürgün insanlık suçudur, sürgüne hayır” dövizleri taşıyarak sık sık “Sürgünler bizi yıldıramaz”, “Hak hukuk adalet” sloganları attı.

Polis açıklamaya engel olmaya çalıştı

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre sloganların yükseldiği açıklamaya polis engel olmaya çalışsa da sendika üyelerinin kararlılığı polise geri adım attırdı. Açıklamayı KESK İstanbul Şubeler Platformu adına Tüm Bel-Sen 6 Nolu Şube Başkanı Yılmaz Halksever yaptı.

AKİT TV programcısının isteğiyle sürgün

AKİT TV programcısı olan ve aynı zamanda ve İBB personeli olan Levazım ve Ayniyat Şube Müdürü Mehmet Çelik’in, belediye içerisinde yüksek sesle Kuran okuması ve dinci sohbetler yapmasını sendikal bir disiplin içerisinde engellemiş olmalarından dolayı sendikalarına kin beslediğini ifade eden Halksever, bu sebepten dolayı Çelik’in sendika başkanları olan Ensari Korkmaz’ın belediyeden sürgün edilmesi için talepte bulunduğunu ve bu talebin de belediye tarafından onaylanmasını sert tepki gösterdi. Halksever, belediyenin bu tutumuna ilişkin, “Hukuku hiçe sayarak, başkanımızın sürgünü için talepte bulunması ve İBB yönetiminin de buna onay vermesini protesto ediyoruz” ifadelerini kullandı.

'Karar iptal edilsin'

Haksız ve hukuksuz uygulamaların devam ettiği takdirde meşru mücadelelerinin büyüyerek devam edeceğinin altını çizen Halksever, keyfi uygulamalardan vazgeçilmesini talep etti. Halksever, “Hak talebinde bulunan emekçilerin sürgünü insanlık suçudur. Sendikal örgütlenmeye ve demokratik hak mücadelesine vurulmak istenen bir darbedir, bu asla kabul edilemez” şeklinde konuştu. Halksever, hukuka aykırı yer değişikliği kararının derhal iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.