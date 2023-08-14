KESK'ten hükümetin zam teklifine tepki: 16 Ağustos'ta iş bırakıyoruz

Bakan Işıkhan, yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren görüşmelerde hükümetin ilk teklifini açıkladı. Hükumet, kamu personeline 2024 ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025 ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam önerdi.

KESK: 16 Ağustos’ta KESK olarak iş bırakıyoruz

Memur-Sen Başkanı Yalçın, "Önümüzde süreç var, teklif revize edilmeli. Kiralara ilişkin kamu görevlileri zorlanmakta. Masaya bu konuda bir teklifin de gelmesini bekliyorduk. Bayram ikramiyesinden diğer sosyal haklara ilişkin henüz cümle kurulmadı" ifadelerini kullandı.

Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci de, "Bu teklif, kamu çalışanlarının talebini karşılayacak bir teklif değil. Dolayısıyla teklifin revize edilmesi gerekiyor" dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan ise "Kira, eş ve çocuk yardımının yapılamadığı bir toplu sözleşmeyi kabul etmeyeceğiz. Bütün kamuoyuna sesleniyoruz; gelin bu masanın gerçek yetki sahibi biz olalım ve sözümüzü söyleyelim. 16 Ağustos’ta KESK olarak iş bırakıyoruz. Bu masa bu teklifle yok hükmünde olduğunu ortaya koymuştur. Bu teklifi kabul etmemiz asla ve asla mümkün değildir" değerlendirmesini yaptı.

Memur-Sen ne talep etmişti?

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3’er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6’şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.