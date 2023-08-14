Hükümet kamu personeline ilk zam teklifini açıkladı

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmesi yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmeyle ilgili konuştu.

Işıkhan, "2023 ocak ayında kamu görevlilerimize refah payı vermiştik. Ayrıca temmuz ayında seyyanen zam yaparak en düşük maaşı yükselttik. 141,8 oranında artış sağladık. Gerek ocak ve gerekse temmuz ayında yaptığımız artışların ilave refah payı olarak verildiğini vurgulamak isterim. 7. Dönem görüşmeleri çerçevesinde teklifimiz, 2024 yılı ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 yılı için ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5." ifadelerini kullandı.

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.