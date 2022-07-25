KESK’in Ankara’daki basın açıklamasına biber gazlı müdahale

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 20 Temmuz 2016 yılında ilan edilen OHAL’in 6’ncı yıl dönümü dolayısıyla birçok ilde “Adaletsizliğe Karşı Adalet Nöbeti” başlattı. KESK ve KESK'e bağlı meslek örgütü temsilcileri Yüksel Caddesi’nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde açıklama yapmak istedi.

Duvar'dan Nur Kaplan'ın haberine göre, KESK ve bileşenlerinin çağrısıyla yapılmak istenen açıklamayı engelleyen polis, meslek örgütü temsilcilerinin KESK Genel Merkezi’nden çıkışına izin vermedi. Polis, kalkanlarıyla sendikacıların İnsan Hakları Anıtı önüne gitmesine engel olunurken sendikacılara biber gazıyla müdahale edildi.