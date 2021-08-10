Kesik başla poz veren AKP'liden Gazeteci Ağırel'e ölüm tehdidi

Yeniçağ Gazetesi yazarı ve Halk TV programcısı Murat Ağırel, kesik başla poz veren AKP'li Emrah Çelik tarafından tehdit ölümle edildi. Ağırel, kendisine yönelik tehdidi "Bu ‘klavye yiğidi’ni tanıyın" diyerek sosyal medya platformu Twitter üzerindeki kişisel hesabından paylaştı.

Suriye’nin Lazkiye kentinde El Nusra adlı cihatçı çeteyle yan yana savaşan 2. Sahil Tümeni içerisinde yer alan ve elindeki kesik başla poz vermesiyle gündeme gelen AKP’nin Kapaklı İlçe Teşkilatı üyesi Emrah Çelik, Ağırel'e "Seninle bizzat ben ilgileneceğim" yazdığı görüldü.

Ağırel, tehditleri paylaştığı mesajda "Bu 'klavye yiğidi'ni tanıyın. Bunlar bir ekipmiş İST3 ekibiymiş. Bu arkadaş orada görevliymiş ve bizzat gelip benimle görüşecekmiş. Profesyonelce tehdit ediyor aklı sıra. Trol sanmayın sonraki tweetlere bakın" ifadelerini kullandı.

Ağırel, az sayıda takipçisi olan Çelik'i görevinden istifa ettirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek'in de takip ettiğini belirtti.