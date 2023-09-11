Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın Kerkük şehrinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 00.43’te meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
YEKTA ARMANC HATİPOĞLU
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kerkük’te 4,8 büyüklüğünde deprem
Irak’ın Kerkük şehrinde saat 00.43’te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın Kerkük şehrinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 00.43’te meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.