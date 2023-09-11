Kerkük’te 4,8 büyüklüğünde deprem

Irak’ın Kerkük şehrinde saat 00.43’te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın Kerkük şehrinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 00.43’te meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.