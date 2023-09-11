Kerkük’te 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın Kerkük şehrinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 00.43’te meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.