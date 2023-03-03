Kerem Kınık Kızılay'ın 11 şirketinin de yönetim kurulu başkanıymış

Maraş depremlerinin ardından AHBAP Derneği'ne çadır ve gıda sattığı ayrıca kan bağışlarını sattığı ortaya çıkan Kızılay'la ilgili skandala tepkiler sürerken Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık'ın 12 ayrı koltukta oturduğu ortaya çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Kınık'ın İstanbul Ticaret Odası'nda 14 ayrı şirket kaydı bulunuyor. Şirketlerin çoğu Kızılay bünyesindeki şirketler.

Kınık'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Kızılay'a bağlı şirketler şöyle:

Kızılay Yatırım Holding A.Ş.

Kızılay İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

Kızılay Sağlık Anonim Şirketi

Kızılay Kültür ve Sanat Ticaret A.Ş.

Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş.

Kızılay Sistem Yapı Anonim Şirketi

Kızılay Bakım Anonim Şirketi

Kızılay Lojistik Anonim Şirketi

Kızılay Arge ve Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi

Kızılay Biyomedikal Ürünler Ticaret Anonim Şirketi

Ortak oldukları, ortaklığı bitenler...

Kınık'ın ayrıca UG Medical Services Sağlık Hizmetleri Şirketi'nde ortaklığı bulunuyor. Firmanın iş konusu “Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler, laboratuvarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri doğumevleri, diş ve protez tedavi merkezi kurmak, işletmek. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek. Her türlü tıbbı yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetleri vermek” olarak belirtiliyor.

Kınık'ın ortaklığının bittiği şirketler arasında 4T Sağlık ve Bilgi İşlem Hizmetleri Şirketi ile Toprakanadan Doğal Ürünler Sanayi ve Ticaret Şirketi yer alıyor.

Toprakanadan Doğal Ürünler şirketinin kurucuları arasında Kerem Kınık ile eşi Hatice Kınık bulunuyor. 2007'den 2016'ya kadar faaliyet göstere şirketin doğal tarım ürünü, kuruyemiş, aktar ürünü sattığı öğrenildi.

Oğlu Kızılay'da, kızı Yeşilay'da görev yapıyor

Kızılay'ın tartışmalı başkanı Kerem Kınık'ın 2 çocuğunun kamuda yaptığı görevler de tartışma konusu oldu. Kınık'ın 30 yaşındaki oğlu Muhammed Furkan Kınık, Genç Kızılay'da genel başkan yardımcısı. Aynı zamanda TRT Dijital Platform Kanal Koordinatörlüğü unvanına da sahip.

Furkan Kınık'a ilişkin sosyal medya paylaşımlarında "Devlet Övünç Madalyası" aldığı bilgisi de yer alıyor. Söz konusu madalyanın 15 Temmuz için verildiği belirtiliyor.

Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık'ın da Haziran 2022'den bu yana Yeşilay'da uzman yardımcısı olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Furkan Kınık endüstri mühendisliği, Fatıma Zehra Kınık ise psikoloji bölümünden mezun.