Kenze işçisinden ‘işçi yüzünden fabrika küçülüyor’ diyen patrona: Tazminat ödeyip fabrikanızı kurtarın o zaman!

Diyarbakır’da, fabrikadaki kanunsuz kesintiye karşı çıktığı için işten çıkartılan Kenze Tekstil işçisi Kader, Dağkapı Meydanı’nda basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde fabrikaya üretim yaptıran Zara’nın denetçi göndermesiyle incelemeye alınan fabrika patronu, markanın hışmına uğradıktan sonra “belki de bu sebeple küçülmeye gideceğini” söyleyerek işten çıkardığı ve tazminatını ödemediği işçiyi itibarsızlaştırmaya, çalışan işçileri ise korkutup düşmanlaştırmaya çalıştı.

Oysa patronun fabrikada uzun zamandır “konfeksiyon kısmını yük olduğu gerekçesiyle her an kapatabileceğini” dillendirdiği biliniyor.

Patronların Ensesindeyiz’in aktardığına göre pandemi dönemindeki hızlı büyümenin ardından, 2023’ten itibaren küçülme ve kapanmaların arttığı Tekstil Kent’te pek çok firmanın daha kârlı sektörlere göç etmesi veya işçi maliyetlerini düşürdükten sonra küçülmek şöyle dursun büyüme ilan etmesi de sık rastlanan durumlar.

Kenze Tekstil ortaklarının maliyetli bölümleri kapatıp ek yatırımlarla üretimin daha kârlı alanlarına odaklanmak ve büyümek için planladıkları hamleleri işçilere “küçülüyoruz, zor durumdayız” diye yutturmaya çalışması da özel bir yaratıcılık içermiyor.

Mücadelesine haklarını alıncaya kadar devam edeceğini belirten Kader, “bir işçinin mücadelesi yüzünden fabrika küçülüyorsa tazminatımı ödeyip fabrikanızı kurtarsaydınız o zaman, bunu da ben mi söyleyeceğim!” dediği basın açıklamasının sonunda “Korkmayın, yalnız değiliz, bize haber verin birlikte mücadele ederiz!” sözleriyle Diyarbakır’daki tekstil işçilerine de çağrı yaptı.

Basın açıklamasında söz alan PE temsilcisi Tuluğ Ünlütürk ise Diyarbakır’daki patronların sessiz anlaşmalarla sürdürdükleri keyfi uygulamaların Tekstil Kent’i bir suç mahalline dönüştürdüğünü söyledi.

“Süslü mağazalarda binlerce liraya satılan markalar burada üretim yaptırıyor. Onlar da tüm suçların ortağıdır. Marka itibarı falan demesinler, hırsızlığın, sömürünün itibarı olmaz” diyen PE temsilcisi, ülkede Kader gibi kendi haklarını savunabilen, güçlü kadın işçilere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak Diyarbakır’daki tekstil işçilerini PE’de buluşmaya davet etti.

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