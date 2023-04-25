Kenya'da 'İsa'ya kavuşmak' için ölüm orucunda hayatını kaybeden kişi sayısı 90'a yükseldi

Kenya'nın Malindi kasabasında "aç kalarak İsa'ya kavuşmaları vadedilen" ve ölüm orucunda hayatını kaybeden kişi sayısının 90'a yükseldiği bildirildi.

İçişleri Kabine Sekreteri Kithure Kindiki yarafından yapılan açıklamada, Malindi'deki Good News International Kilisesi yakınındaki Shakahola Ormanı'nda yapılan araştırmalar sonucu 17 kişinin daha cesedine ulaştıklarını dile getirdi.

Kindiki, cesetlerin çoğunun toplu mezardan çıkarıldığını, olaya ilişkin 3 kişinin daha gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Kindiki, bu vahşetin faillerinin en ağır şekilde cezalandırılacağını, tüm kilise, cami, tapınak ve sinagoglar için daha sıkı düzenlemeler gerektiğini ifade etmişti.

Öte yandan Kenya Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, 112 kişinin kayıp olduğu belirtilmişti.

The Star gazetesinin haberine göre, Malindi kasabasında müritlerini "aç kalarak İsa'ya kavuşacakları" vaadiyle kandırarak ölümlerine sebep olan tarikatın lideri ve Good News International Kilisesi papazı Paul Mackenzie Nthenge, polisin İsa'yla buluşmaya giden en az 1000 kişinin cesedini bulacağını iddia etmişti. Nthenge'nın, kilisesindeki insanlara aç kalarak İsa'ya kavuşmayı vadettiği belirtilmişti.

Polis, 15 Nisan'da açlıktan öldüğünden şüphelenilen 4 kişinin cesedinin bulunmasının ardından Nthenge'yi gözaltına almıştı. Cesetlerin bulunduğu ormanlık alan tamamen kapatılırken bölge "suç mahalli" olarak ilan edilmişti. (AA)