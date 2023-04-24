Kenya'da 'İsa'ya kavuşmak için' aç kalıp ölen 47 tarikat üyesinin cesetleri bulundu

Kenya'nın Malindi kasabasında "aç kalarak İsa peygambere kavuşmaları vadedilen" 47 tarikat üyesinin cansız bedenleri bulundu.

Malindi Emniyet Müdürü Charles Kamau, yaptığı açıklamada, polisin 26 cesedi daha mezardan çıkarmasıyla toplamda 47 kişinin cesedini ulaşıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, yaptığı açıklamada, ormanlık alanın tamamının kapatıldığını ve "suç mahalli" olarak ilan edildiğini belirtti.

Olay bölgesine yarın ziyaret edeceğini aktaran Kindiki, bu vahşetin faillerinin en ağır şekilde cezalandırılacağını, tüm kilise, cami, tapınak ve sinagoglar için daha sıkı düzenlemeler gerektiğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Good News International Kilisesi papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara "aç kalarak İsa'ya peygambere vadettiği" belirtilmişti.

Polis, 15 Nisan'da açlıktan öldüğünden şüphelenilen 4 kişinin cesedinin bulunmasının ardından Nthenge'yi gözaltına almıştı. (AA)