Kenya'da halk vergi artışlarına karşı sokakta: Polis göstericilerin üzerine ateş açtı

Kenya'da vergi artışlarını öngören yasaya ve hayat pahalılığına karşı gösteriler devam ediyor.

AFP'nin haberine göre polisin göstericilere açtığı ateş sonucu en az 2 kişi yaşamını yitirdi. Polisin gerçek mermiyle protestocuları hedef aldığı, çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

Ülke genelinde 300 kişinin gözaltına alındığı, gözaltına alınanlar arasında muhalefet partilerinden 9 ismin de olduğu açıklandı.

Kenya İçişleri Bakanlığı gözaltına alınanlara yağmacılık, mala zarar verme, kundaklama gibi suçlamalar yöneltileceğini duyurdu.

Başkent Nairobi dahil bazı kentlerde okullar kapatılırken, resmi kurumlara giden yollar üzerine de polis kontrol noktaları kuruldu.

Hükümet akaryakıt ve konut vergilerine yapılan zamların artan borç ödemeleriyle başa çıkmak ve istihdam yaratma girişimlerini desteklemek için gerekli olduğunu savunurken, muhalefet partileri bugün ve yarın da halkı sokağa çıkmaya çağırdı.