Kentsel dönüşüm yasası Meclis'ten geçti, Beyoğlu Belediyesi özel şirketi görevlendirdi

Kamuoyunda ‘kentsel dönüşüm yasası’ olarak bilinen 6306 Sayılı Kanun’da köklü değişiklikler getiren torba yasa Meclis’te kabul edildi. Yeni imar rejiminde tartışmalı ve ucu açık birçok düzenlemenin yer bulunması dikkat çekiyor.

Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür'ün haberine göre; yerleşim bölgelerinin ‘rezerv alan’ ilan edilecek olması, riskli binalarda salt çoğunluğun yeterli görülmesi ve 90 günlük tahliye süresi konulması, itiraz durumunda kolluk gücüne başvurulması başlıca düzenlemeler arasında bulunuyor.

Ayrıca Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın kurulması ve belediyelerde olan pek çok yetkiyi devralacak. Söz konusu başkanlığın altında özel olarak Marmara Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü de oluşturuldu.

Meclis'ten geçtiği gün resmi hyazı gönderildi

Henüz yasa Meclis’ten geçtiği gün, ilçedeki muhtarlıklara resmi bir yazı gönderildi. Yazıda, Beyoğlu Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’nin hazırlanması için, Marmara Şehircilik Kentsel Dönüşüm Proje Geliştirme Yönetim AŞ.’ye yer tahsisinin yapıldığı bildirildi. Görevliler tek tek gezip binaları inceleyecek, yapacakları bir anket formuyla bilgileri toplayacak. 7 Kasım itibariyle bazı mahallelerde işe başladı ve binalar fotoğraflandı.

Tek tek binalarda oturanlarla da bir anket yapılacak. Ankette, “binanın yaşı, oturan kişi sayısı, kiracı mı yoksa ev sahibi mi” olduğu gibi sorular yer alıyor. Bir de “kentsel dönüşüm ister misiniz?”, “Binanın nasıl yenilenmesini istersiniz?” “Kim yenilesin?” soruları da bulunuyor.

Kim bu şirket?

Belediyenin yazısında ‘strateji belgesi’ hazırlamakla görevlendirilen Marmara Şehircilik Kentsel Dönüşüm Proje Geliştirme Yönetim AŞ. bir kamu veya belediye şirketi değil. Söz konusu şirket, kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak için kurulmuş özel bir şirket. 6306 Sayılı Kanun’da yapılan değişikliklerden birisi de proje, inşaat vb. için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın şirket kurulabileceği, kurulmuş olanlara ortak olabileceği de yer alıyor. Bu durum ise işin özel şirketler tarafından yürütüleceğine işaret ediyor.

Beyoğlu’nda proje hazırlamak için görevlendirilmiş şirket 2018 yılında kuruldu. Kentsel dönüşüm projelerinin yanında, gayrimenkul projesi geliştirmek, değerleme raporları hazırlamak, yerli ve yabancı yatırımcılarla işbirliği modelleri oluşturmak, imar ile ilgili her türlü işi yapmak gibi geniş bir iş tanımı var. Şirketin kurucusu bir başka şirket. Adı, Marmara Aras Eğitim Ve Yapı AŞ, Beylikdüzü’nde 2013 yılında kuruldu. Sahibi 2004-2009 arasında AKP’den Beylikdüzü Kurucu Belediye Başkanlığı yapan Vehbi Orakçı. AKP yeniden aday göstermeyince girip seçimi kaybetti. Aynı yıl ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘rüşvet’ iddiaları dolayısıyla jandarmanın belediyeye düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp tutuklandı. Hakkındaki suçlama, Beylikdüzü’ndeki inşaatlardan milyonlarca lira komisyon almaktı. Beraat etti. Orakçı’nın sahibi olduğu Marmara Mühendislik ve Yapı AŞ. şirketinin, Beylikdüzü’ndeki Marmara City başta olmak üzere çok sayıda inşaat projesi var.

Marmara Şehircilik Kentsel Dönüşüm Proje Geliştirme Yönetim AŞ.’nin diğer kurucusu ise kentsel dönüşüm alanında akademik kariyeri de olan, özellikle belediyeler için projeler hazırlamış Mehmet Pazarcı. Ticaret sicil kayıtlarına göre Ağustos 2023’ten itibaren de şirketin tek sahibi o.

Şirket, Beyoğlu’nda bütün binalar konusunda yetkili. Topladığı bilgiler üzerinden bir kentsel dönüşüm strateji planı hazırlayacak. Plan, belediye eliyle Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek. Onlar da ihale, imar planı vs. hepsini hazırlayıp işe girişecek.