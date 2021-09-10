Kentpar'da sendikalı olan işçiler işten atıldı, emekçiler fabrikada direnişe başladı

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kentpar Otomotiv'de Birleşik Metal-İş Sendikası Çalışma Bakanlığı'ndan yetki almasına rağmen patron emekçilerin anayasal hakkını tanımayıp işçileri işten çıkardı.

Bunun üzerine işçiler fabrikayı terk etmeyerek direnişe başladı.

Emekçilerin işten atılan işçilerin işe geri alınması ve sendika haklarının tanınması talepleri karşılanmadığı sürece direnişe devam edecekleri belirtiliyor.

Öte yandan edindiğimiz bilgiye göre, işçilerin suya, yemeğe ve tuvalete erişimi fabrika yönetimi tarafından engellenmeye çalışışıyor.

TKP Konya İl Örgütü'nden bir heyet geceyi direniş alanında geçirerek direnişin ilk gününde işçilerle beraber sabahlarken, işçilere destek mesajı ilettiler.