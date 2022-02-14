Kentpar'da direnen işçiler lehine rapor: Patron sendikal baskı uyguladı

Konya'da Kentpar Otomotiv fabrikasında geçen Eylül ayında Birleşik Metal İş Sendikası'nda örgütlendikten sonra işten çıkarılan 105 işçiyle ilgili müfettiş incelemesi işçiler lehine sonuçlandı. Rapor işyerinde sendikal baskı uygulandığını ve patronun yasaya aykırı davrandığını tespit etti.

TKP Konya İl Örgütü "Direnen Kentpar işçisinin ilk kazanımı yolu açtı. Artık daha fazla mücadele ederek tüm haklarını almaları için yanlarında olduğumuzu tekrar ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada "Kentpar'da müfettiş incelemesi lehimize sonuçlandı.

Bakanlık iş müfettişlerinin raporu, Kentpar işyerinde işçilere baskı uygulandığını ve işverenin yasalara aykırı davrandığını doğruluyor. 'Konya, işverenlerin yasaları tanımadığı bir kent olmayacak' demiştik. Birleşik Metal-İş sendikası olarak Kentpar işçilerinin hakları için başlattığımız bu onurlu mücadeleyi zaferle sonuçlana dek her alanda kesintisiz bir biçimde sürdüreceğiz" denildi.

Sendika İŞKUR'dan iletilen inceleme raporunu da paylaştı:

TKP Konya İl Örgütü: Ayağa kalkın! Mücadele kazandırır

Kentpar'da işçilerin lehine sonuçlanan incelemenin ardından TKP Konya İl Örgütü de bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Direnen Kentpar işçisinin ilk kazanımı yolu açtı. Artık daha fazla mücadele ederek tüm haklarını almaları için yanlarında olduğumuzu tekrar ilan ediyoruz Ayağa kalkın! Mücadele kazandırır.. Konya’da faaliyet gösteren Kentpar Otomotivde 105 işçi haksız yere işten çıkartılmıştı." denildi.

'Patronun bütün yalanları ortaya çıktı'

TKP Konya İl Örgütü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Patron ise işten çıkarılan işçileri hırsızlıkla suçlamış, işçilerin hiçbir hakkını vermeyeceğini açıklamıştı. İşçiler ise asıl meselenin haklarını istemeleri ve Birleşik Metal İşte örgütlenmeleri olduğunu söylemiş, uzun süre işyeri önünde çadır kurup eylem yapmışlardı.

Patronun “yapılan yasadışı grev nedeniyle zarara uğrdığım için işçileri çıkardım” iddiası yalanlanmış, işçilerin hakları için mücadele etmeleri nedeniyle işten atıldığı ve patronun işçilere sendikalı oldukları için baskı uyguladığı tescillenmiştir.

Bu kararla birlikte patronun bütün yalanları ortaya çıkmıştır. Bu sebeplerden ötürü de işçilerin kazanılmış haklarını patron ödemek zorundadır.

Başından beri takip ettiğimiz süreçte, Kentpar işçilerinin haklı mücadelesinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İŞKUR tarafından da tespit edilen yeni yasal süreçle ilgili işçilerin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz."