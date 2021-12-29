'Kentlerimiz ranta, şehir plancıları işsizliğe mahkum olmayacak!'

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde KPSS atamalarına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada ataması yapılacak şehir plancısı sayısının 8 olarak açıklanmasına tepki gösterilirken, "Her yıl 2000'i aşan yeni mezun şehir plancısı işgücüne katılırken bir yılda 8 şehir plancısının atanması her yıl mezun olan meslektaşlarımızın tamamına yakınının işsizlikle boğuşması anlamına gelmektedir" denildi.

'Şehir plancıları arasında ise işsizlik oranının giderek artıyor'

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim/istihdam politikalarındaki dengesizlik, yıllar içinde şiddetini artırmış ve meslek alanımızda işsiz şehir plancısı sayısının onbinlerle ifade edilmesine neden olmuştur. 2008-2014 yılları arasında yaklaşık 5000 şehir planlama öğrencisi yükseköğretime alınmış iken aynı yıllar arasında KPSS merkezi atamaları ile yaklaşık 500 şehir plancısı atanmıştır. 2014 yılından itibaren herhangi bir makul gerekçe olmaksızın şehir ve bölge planlama bölümlerinin sayısı ve mevcut bölümlerde de kontenjan sayıları ciddi oranda artırılmıştır. 2014 yılından bugüne kadar yaklaşık 13.000 şehir ve bölge planlama öğrencisi yükseköğretime alınmıştır. Buna karşın 2014 yılından bugüne merkezi atamalar ile yaklaşık 130 şehir plancısı işe alınmıştır.

2020 yılının Kasım ayında sonuçlandırılan ve şubemiz yetki alanına yönelik yapılan anket çalışmasında ankete katılım gösteren meslektaşlarımız arasında işsizlik oranının %45 olduğu tespit edilmiştir. Ankette son birkaç yılda mezun olan şehir plancılarında ise işsizlik oranının giderek artmakta olduğu tespit edilmiştir.

'Meslek alanımızdaki işsizliğin giderilmesi için yapılacaklar açık'

Buradan yetkililere sesleniyoruz. Planlama kamusal bir iştir. Şehircilik süreçlerinde İmar Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tek yetkili olan meslektaşlarımızın kamuda güvenceli bir biçimde istihdam edilmesi ve planlama disiplinin gereklerine uygun hareket edilmesi bu sorunları ortadan kaldırılmasında ve planlı kalkınma süreçlerine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle kamu yararını savunmayı en üst mesleki ilke olarak belirlemiş olan şehir plancılarının doğal olarak ağırlıklı biçimde istihdam edilmeleri gereken öncelikli alan kamu sektörüdür.

Sonuç olarak meslek alanımızdaki işsizliğin giderilmesi ve afetler karşısında dirençli kentlerin planlanması için yapılacaklar açık ve net olup taleplerimiz şu şekildedir:

YÖK tarafından, şehir ve bölge planlama bölümlerindeki öğrenci kontenjanları kamusal ihtiyaçlar gözetilerek düşürülmelidir.

ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen üniversite sınavında Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne temel başarı sırası kriteri getirilmelidir.

Devlet yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı asgari norm kadrolarının belirlenmesine ve kullanılmasına ilişkin yönetmelik değiştirilmeli şehir ve bölge planlama bölümlerinde görev alan akademik personel istihdamı artırılmalıdır.

Yerleşim alanlarının büyüklüğü ve nüfusu göz önünde bulundurularak merkezi atama ile kamuya şehir plancısı istihdamı arttırılmalı, yerleşmelerin nüfus büyüklüğüne oranlı belli sayıda şehir plancısının istihdamı zorunlu hale getirilmelidir.

Şehir Plancısı istihdam etmeyen belediyeler derhal alım yapmalıdır.

Kamuya alımlarda bilimsel dayanaktan yoksun bir şekilde gerçekleştirilen sözlü mülakatlar koşulsuz şartsız kaldırılmalıdır.

Merkezi idareler ve yerel yönetimler tarafından yapılacak alımlarda istenen şartlar şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmalıdır.

Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik değiştirilmelidir.

Şehir Plancılarının kamu sektöründe belediyeye ait şirketler üzerinden çalışmasına son verilmeli, acilen devlet memurluğu kadrosuna geçirilmelidir.

Plân yapımını yükümlenecek müelliflerin yeterliliği hakkında yönetmelik özel sektörde istihdamı artıracak şekilde yeniden ele alınmalıdır.