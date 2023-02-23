Kent Suçları Takip Ağı avukatlarından basın açıklamasına çağrı

Söğütlüçeşme’de “Viyadük inşası ve çevre düzenlemesi” adıyla yürütülen proje daha önceden mahkeme tarafından iptal edimişti. İkinci bir Viyadük ve bu alanda yapılacak 100’den fazla dükkânı içeren projenin “ÇED Gerekli Değildir” kararı almasına dönük olarak 8 Ağustos’ta İdare Mahkemesi’ne açılan dava ise altı aydan fazla zaman geçmesine karşın hâlâ sonuçlanmadı.

Konuya ilişkin Kent Suçları Takip Ağı Hukuk Komisyonu Avukatları yaptığı açıklamada "6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler düşünüldüğünde ve bu projeyle ilgili özellikle zemin konusundaki uzman uyarıları dikkate alındığında artık bu kararın daha fazla bekletilmesinin uygun olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Avukatlar yayınladıkları basın bülteninde şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz aylarda çeşitli kereler kapısını aşındırdığımız 5. İdare Mahkemesi’nin davanın gidişatıyla ilgili haftalardır gelişme olmamasına ilişkin açıklaması 'bilirkişilerin uygun olmadığı' şeklindeydi. Artık bunun daha fazla uzatılmadan keşfin yapılmasını ve yürütmeyi durdurma kararının hızlıca çıkarılmasını istiyoruz.

Olası İstanbul depremiyle ilgili hazırlıkların yapıldığı söylenirken Söğütlüçeşme’yle ilgili böylesi riskli bir projenin hiçbir şey yokmuş gibi devam etmesini anlamak mümkün değil."

Çevre Bakanlığı, TCDD, İstanbul Valiliği ve ilgili tüm kurumları sorumlu davranmaya çağıran avukatlar, "Mahkemeyi de görevini yapmaya çağırıyoruz." dedi.

Kent Suçları Takip Ağı Hukuk Komisyonu Avukatları, konuyla ilgili 24 Şubat Cuma günü saat 14.00’de İdare Mahkemesi’nin önünde kısa bir bilgilendirme yapılacağını duyurdu.