Kendisini peygamber ilan kişiye tepki gösterdi, para cezasına çarptırıldı

Kendisini peygamber ilan eden İskender Erol Evrenosoğlu’na hakaret ettiği öne sürülen Veysel Sağlam adlı yurttaşa para cezası verildi.

Haber Merkezi

ABD’de kurduğu dergahta kendisini ‘mehdi’ ve ‘resul’ ilan eden İskender Erol Evrenosoğlu’na itibar edilmemesi için sosyal medyadan paylaşımlar yapan Veysel Sağlam, Evrenosoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla Tire 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından para cezası verildi.

Sağlam, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Vatandaşlık görevim gereği ve dinimin emrine binaen bu oluşumun arkasından gidenleri uyarmak adına yapmış olduğum sosyal medyadaki canlı yayınlar ve paylaşımlar yüzünden yargılandım ve ceza aldım” dedi. (İHA)

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