Kendisini darp eden eşini öldüren kadın tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Emel Ener tartışma sırasında kendisine saldıran eşi Barış Selahattin Ener'i sırtından bıçaklayarak öldürdü.

DHA'da yer alan habere göre Barış Selahattin Ener ile aynı kafeteryada çalışan eşi Emel Ener arasında tartışma çıktı. Emel Ener, kavga sırasında kendisine saldıran eşini bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ener'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Emel Ener, ifadesinde eşi hakkında şiddet uyguladığı gerekçesiyle daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığını dile getirdi. Geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldığı eşini, olay gecesi de şiddet uyguladığı için bıçakladığını söyleyen Ener, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.