Kendisine tokat atan antrenörle birlikte açıklama yapan sporcu: 'Tokat atmasını isteyen bendim'

Diyarbakır’da antrenörü Orhan Baytekin'in tokat attığı sporcu İrem Pala, babası Murat Pala, antrenör Orhan Baytekin ve o ana şahit olan öğrencilerden Ahsen Sümbül ile birlikte İHA'ya konuştu.

Olay, Kayapınar ilçesindeki bir salonda düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando il seçmelerinde yaşandı. Rakibine yenilen İrem Pala'nın antrenörü Orhan Baytekin tarafından tokatlandığı anlar kamera kayıtlarına yansıdı. Olayın ardından Baytekin görevden alındı.

İHA'nın haberine göre sporcu İrem Pala, "maçtan çıktığını ve o an şok etkisinde olduğunu" söyledi. Hocasına kendisine bir tokat atmasını istediğini aktaran Pala, “Maçın tamamını izleseler nasıl bir olay olduğunu anlayacaklar. Antrenörüme tokat atmasını isteyen bendim. Bana tokat atmasaydı şok içerisinde kalacaktım. Maçı kaybettim, stresleydim. Antrenörüme, ‘hocam bana bir tokat atmasanız kendime gelemem dedim.’ Olayda hiçbir şiddet yok. Orhan hocam hiçbir öğrencisine şiddet göstermez. Videoda hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Bugün ben ve arkadaşlarım hepimiz antrenörümün yanındayız. Hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bugünde yalnız bırakmayacağız. Benim yüzümden işine son verilmesi beni gerçekten çok üzdü” dedi.

İrem’in babası Murat Pala ise bunun bir komplo olduğunu iddia etti. İHA, Murat Pala'nın sözlerini şöyle aktardı: “Kızım 10 senedir hocasının yanındadır, bu bir komplodur. Bu komploya karşı da bende davacıyım. Bu görüntüyü servis eden kişinin özellikle üstünde duracağım. Kızım reşit değil, alıp görüntülerini servis etmişler. Kızım bana olayı anlattı. ‘Ben o an şoktaydım. Orhan hoca bana bir tokat çekti' dedi, ben istediğimle söyledim.’ Onun için Orhan hocayla bir sorunumuz yok."

Antrenör Baytekin: Bu başarıyı kıskandılar

Antrenör Orhan Baytekin ise, "kendisi ve tekvando camiasına çok büyük bir linç girişimi başlatıldığını" ileri sürdü.

İrem ve diğer sporcuları kızından hiçbir zaman ayrı tutmadığını söyleyen Baytekin, şunları kaydetti:

“Kızım maça girdiği zaman son 15 saniyesini yayınladılar. Ondan önce kızım maçın ortasında bana dönüp dedi ki, ‘Hocam ben şoktayım. Bana bir tokat at.’ Dedim ki, kızım devam et. Sen iyisin. Daha sonra ensesinden tuttum kendinde misin? dedim. ‘Evet’ dedi. Ama ben şoktayım. Hatta bana dedi ki, ‘Hocam Allah rızası için bana bir tokat at dedi.’ Bende tokat attım ama gülerek tokat attım. Arkamı dönüp gittim. Dışarı da kızımı öptüm. Benim sporcularım şampiyon olduğu için bu başarıyı kıskandılar. Aileler hepsi bekliyor. Biz medyaya çıkalım. Bugün valiliğe çıkmaya çalıştılar. İl Aile ve Sosyal Politikalara çıkmaya çalıştılar.”

'Ailece görüşüyoruz'

Olayın çarpıtıldığını ileri süren Baytekin, “Sporcum, Aile ve Sosyal Politikalar sporcusu değil. Benim özel yetiştirdiğim sporcum. Halk Eğitim Merkezi benim işime son verdi. Ayın 26’sında Muğla’da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na 7 sporcumla katılmam gerekirken şu anda maça gidemiyorum. Beraberce biz bu başarıyı paylaşıyoruz. Beraberce çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Onlarla her zaman istişare içerisindeyiz. Onlar bizi ziyarete geliyor, idmanlarımızı izliyorlar. Bizler ailece görüşüyoruz. Ama bu kampanya benden önce kızlarımı etkiledi. Çocuklarımı etkiledi. Diyarbakır’ı şu anda etkiledi” şeklinde konuştu.

Sporculardan Ahsen Sümbül ise o görüntünün arkası ve önü olduğunu kaydetti. Sümbül, “İrem, o an maçın bitmesine son 10-15 saniye kala maçı kaybediyordu ve gerideydi. Onun stresinden kendine vurmaya başladı. Şuurunu kaybetmişti. Çünkü ben orada ısınıyordum. İrem’in dibindeydim ve ona taktik veriyordum. İrem şöyle yap diye. İrem beni bile duymuyordu. İrem İrem bağırıyordum. Duyması imkansızdı. Ona rağmen böyleydi. Hoca bir yerde İrem’i tutuyordu. İrem, ‘hocam bana bir tane vurun kendime geleyim.’ Ondan sonra hoca şöyle bir vuruyor. Ondan sonra da İrem’i şöyle çekip de öpüyor. O videonun devamı da var. Kesinlikle kırpılmış. Bilinçli olarak çekilen bir video. Kesinlikle karalamak için yapılan bir komplo. Ailelerimiz bilinçsiz insanlar değiller. Böyle bir şey olsaydı bizi göndermezdi” dedi.