Kadın sporcuya tokat atan antrenörle ilgili yeni gelişme

Diyarbakır'da Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde müsabakayı kaybeden sporcuya antrenörü Orhan B. tarafından tokat atılmıştı.

DHA'nın haberine göre Orhan B.'nin, müsabakayı kaybeden sporcuya tokat atmasının ardından maçların tatil edildiği belirtildi. Tekvando Milli Takımı'nda antrenör olan Hacı Özbilek, "Bu bir mazeret değil. Daha sonra negatif enerji herkese yayıldı. Sporcular etkilenmesin diye maçları tatil ettik. Hakemler tutanak tuttu. Ailesi ve çocuk da şikayetçi olmadı. Antrenör arkadaş da pişman olup hem aileden hem de çocuktan özür diledi" dedi.

Federasyondan açıklama

Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, antrenörün tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği, ayrıca gerekli işlemlerin yapılması için Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ceza Kurulu'na resmi yazı gönderildiği ifade edildi. Ayrıca antrenörün soruşturma sonuçlanana kadar tekvando ile ilgili bir görevde yer alamayacağı belirtildi.

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu yaşarken gündeme gelen olay başta tekvando camiamız olmak üzere toplumun her kesiminin tepkisi çekmiştir. Diyarbakır tekvando il seçme müsabakaları esnasında bir antrenörümüzün ekranlara da yansıyan ve sporcusuna tokat attığı olayla ilgili Federasyonumuz derhal gerekli işlemleri başlatmıştır.

Söz konusu antrenör, tedbirli olarak Federasyonumuz Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş olup, aynı antrenörle ilgili Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ceza Kurulu'na da gerekli işlemlerin yapılması için resmi yazı yazılmıştır. Söz konusu antrenör, hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."