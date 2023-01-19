Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp cezaevini aradı: 'Kaza geçirdik, büyük kızımız ağır yaralı'

Edirne Cezaevi’ni arayan Ş.P. isimli kadın kendini Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş olarak tanıttı, söylediği yalanla panik yaşanmasına neden oldu.

Medyascope'tan Ferit Aslan’ın haberine göre; Erzurum’da yaşayan ve kendisini sosyal medyada “siyasetçi” olarak tanıtan Ş.P. isimli bir kadın, 31 Ekim 2022’de Edirne F Tipi Cezaevi'ni arayarak ağlamaklı ve telaşlı bir sesle kendini Başak Demirtaş olarak tanıttı ve Selahattin Demirtaş'la görüşmek istediğini söyledi.

Telefonda panik yaratan yalan

Demirtaş ile telefonda görüşemeyeceğini anlayan kadın, cezaevine görüşe giderken Diyarbakır çıkışında trafik kazası geçirdiklerini söyledi. Yetkililerden kazada ölü olmadığını, büyük kızlarının ağır yaralı olduğunu, bu yüzden görüşe gelemeyeceklerini Selahattin Demirtaş’a bildirmelerini istedi. Cezaevi yetkilileri de kadının söylediklerini Selahattin Demirtaş’a aktardı.

Bunun üzerine Demirtaş’a telefonla acil görüşme hakkı tanınarak ailesiyle konuşmasına izin verildi. Başak Demirtaş’a ulaşamayan Selahattin Demirtaş, annesini aradı. Konuyla ilgili bilgileri olmayan Demirtaş’ın annesi ve kardeşleri de büyük bir panikle Başak Demirtaş’a ve diğer aile üyelerine ulaşmaya çalıştı.

Başak Demirtaş’a ulaşılmasıyla aileye büyük panik yaşatan olayın gerçek olmadığı ortaya çıktı. Cezaevini arayan kişinin Başak Demirtaş olmadığı Selahattin Demirtaş’a iletildi.

Kendini AKP'li olarak tanıtıyor...

Olaydan sonra cezaevi yönetimi ve Demirtaş’ın avukatları, arayan kişinin tespiti için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcının yaptığı soruşturma sonucu olay günü Edirne Cezaevi’ni arayan kişinin Erzurum’un Yakutiye ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Ş.P. adlı bir vatandaş olduğu ortaya çıktı. Kadının, kendisini çevresine siyasetçi ve AKP’li olarak tanıttığı öğrenildi. Adresi ve kimlik bilgileri tespit edilen kişiye karşı Demirtaş’ın avukatlarının manevi tazminat davası açmaya da hazırlandıkları öğrenildi.