Kendi ailesi de göçmen olan İngiltere İçişleri Bakanı: Çok fazla 'vasıfsız' göçmen bulunuyor

İngiltere’nin yeni İçişleri Bakanı Suella Braverman, İngiltere’nin çok sayıda düşük vasıflı göçmen işçi ve uluslararası öğrenciye sahip olduğunu belirterek, bu kişilerin çoğunun ülkeye geldiklerin yanlarında “bağımlı” kişiler getirdiğini öne sürdü.

The Sun’a konuşan Liz Truss hükümetinin İçişleri Bakanı Braverman, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin 2019 yılındaki seçim vaatleri arasında bulunan, İngiltere'ye göçü azaltma planına sağdık kalmayı hedeflediklerini açıkladı.

Kabinede göçmen politikası çelişkisi

Truss hükümetinin Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng geçen hafta yaptığı açıklamada, Braverman’ın tersine göç politikasını esnetmek için tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söylemişti. Kwarteng, Brexit’in ardından özellikle düşük ücretli işler için kısıtlamaların çok fazla olduğu yönünde şikayetler aldıklarını ve hükümetin ekonomik büyüme planının bir parçası olarak göç kısıtlamalarını esnetebileceğini belirtmişti.

Ancak İçişleri Bakanı Braverman, ülkeye göçü azaltmanın Liz Truss’ın tüm bakanlarla paylaştığı bir hedef olduğunu söyledi. Braverman, “Elimizde bu ülkeye çok fazla düşük vasıflı işçi geliyor. Ayrıca bu ülkeye gelen çok sayıda öğrencimiz var ve gerçekten çok sayıda bağımlımız var” görüşünü dile getirdi.

Göçmenlerin İngiltere’ye geldikten sonra ya çalışmadıklarını ya da düşük vasıflı işlerde çalıştıklarından şikayet eden Braverman, “Ekonomimizi büyütmeye katkıda bulunmuyorlar” diyerek görüşünü belirtti.

Kendi ailesi de göçmen

Braverman ayrıca göçmenlerin sınır dışı edildikten sonra itiraz etme haklarını engelleyici bir tasarı üzerinde çalışıldığını sözlerine ekledi. Braverman’ın kendisi de Hindistan kökenli bir aileden geliyor. 1960’larda Hindistan’dan Kenya ve Mauritius’a, oralardan da İngiltere’ye göç eden Braverman ailesinin kızları Suella, İngiltere’de doğdu.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından, ülkedeki AB ülkelerinden işçilerin sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. Ancak İngiltere çözümü, AB dışı ülkelerden, özellikle Hindistan’dan gelen işçilerle kapatmaya çalıştı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, Haziran 2020’den Haziran 2021’e kadar olan dönemde ülkeye göç öden kişi sayısı 239 bin oldu.