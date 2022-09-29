Truss bütçe planında geri adım atmayacak: 'Ekonomi politikam doğru'

İngiltere Başbakanı Liz Truss hükûmetin duyurduğu ve vergi kesintileri öngören 45 milyar sterlinlik bütçe paketini savundu.

BBC'ye konuşan Liz Truss, dünyanın çok zorlu bir ekonomik kriz ortamından geçtiğini, bu ortamda ekonomik büyümenin sürdürülmesi için hükümetin harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Truss, İngiliz hükümetinin atacağı ekonomik adımları "tartışmalı ama zor kararlar" olarak nitelendirdi.

Truss, ekonomi politikalarını savunarak, "Hükümet olarak doğru bir iş yaptığımıza eminim. Ekonomi politikam doğru bir plan" dedi.

'İngiltere resesyona sürükleniyor' yorumu

Truss hükümetinin ekonomi politikaları sebebiyle sterlin yüksek oranda değer kaybetti.

Bloomberg, İngiltere Başbakanlığı görevine geleli 1 ay olmayan Truss'ın ekonomi politikalarının, İngiltere'nin resesyon riskini artırdığı yorumunda bulundu. Haberde, sterlinin değerinin dolar karşısında eşitlenebileceği bildirildi.

ABD ve IMF bütçe paketini desteklemiyor

İngiltere'nin ekonomi paketi ABD ve IMF tarafından da tepkiyle karşılandı.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Truss’un vergi indirim planının ekonomik büyümenin önüne geçeceğini söyledi. Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, Truss'ın ekonomi paketini hakkında "İngiltere en kötü ekonomik politikaları uygulayan ülke" yorumunda bulundu.

IMF tarafından yapılan açıklamada da, bütçe paketinin İngiltere tarafından yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.