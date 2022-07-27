Kenan Tekdağ'dan 'Sezgin Baran Korkmaz' açıklaması

Son günlerde Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkili kişileri içerdiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan listeye ilişkin Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'dan açıklama geldi.

Korkmaz'dan para aldığı iddiasına tepki gösteren Tekdağ, şöyle dedi:

1- Kendisine emanet edilen makamını mevkiini para veya menfaat karşılığında SATAN kişi kim olursa olsun haysiyetsiz ve şerefsizdir!

2- Bu şekilde adi İFTİRALARLA kişiliğimi lekelemeye çalışan kişi/kişiler de mevkii ya da kimliği ne olursa olsun haysiyetsiz ve şerefsizdir!

3- Bu iftirayı hazırlayan ve dolaşıma sokanların kimlikleri açığa çıktığında bu ALÇAK MÜFTERİLERLE mutlaka yargı önünde hesaplaşılacaktır!

4- Ayrıca bu iftirayı yayınlayan hesaplar ve site/ler hakkında da bugün itibariyle gerekli hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır.