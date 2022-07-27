Ahmet Şık'tan 'Sezgin Baran Korkmaz listesi' açıklaması

TİP milletvekili Ahmet Şık, Sezgin Baran Korkmaz'a ait sosyal medya üzerinden paylaşılan listeye dair açıklamada bulundu.

"Sezgin Baran Korkmaz’la temasım sadece gazetecilik nedeniyledir ki bunun ürününü 11 Ocak 2021’de yayınladım" diyen Şık, "Listedeki kişiler Korkmaz’la ilişkilerini yazabilirler, bilgi notu olarak yazılanları yanıtlamak isteyebilirler ya da hiçbir ilişkileri olmadığını açıklayabilirler. Bunu göreceğiz. Benim yönümden, listede adımın niçin olduğunu, o listeye adımın hangi niyetle konduğunu bilmeme şu anda imkan yok" ifadesini kullandı.

Korkmaz’la olan "ilişkisini" açıklamayı kamusal bir zorunluluk olarak gördüğünü ifade eden Şık, açıklamasına şöyle devam etti:

"Linkini eklediğim yazıda da dediğim gibi Korkmaz’la yalısında bir kez yüz yüze, kendisiyle ilgili yazıyı kaleme aldığım sırada ve hakkında soruşturma başlatıldığı dönemde ve yurt dışına kaçtıktan sonra telefonla iletişimimiz oldu. Kendisiyle görüşmemizde, çevremde ihtiyacı olan öğrenci varsa burs verebileceğini söylemesi üzerine, “Ben ve arkadaşlarım bildiğimiz öğrencilere zaten burs veriyoruz. İlla yardım etmek niyetinde isen yoksullukla mücadele eden, iktidar yanlısı olmayan bir takım kuruluşlara market alışveriş çeki alıp hibe edebilirsin” karşılığını verdim.

Yani Korkmaz ile temaslarımın hiçbiri gazetecilik faaliyetini aşmadı. Aksi de olamaz. Şimdi, birlerinin aklanmasını sağlarken kirli ilişkilere bulaşmamışlar için itibar suikastına dönüşecek bu listede adımın geçmesinden yola çıkarak “haklı çıkmanın zafer hissini” yaşama telaşına düşenlere ve kendi ahlaksızlıklarını bir başkasının haysiyeti üzerinden aklamaya çalışıp pusuda bekleyen çakallara diyeceğim o ki buradan bana çamur bulaşmaz size de ekmek çıkmaz."