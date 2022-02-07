Kemerburgaz'da su firmasına ait depoda yangın

Kemerburgaz'da bir su firmasına ait depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi

İstanbul'un ilçesi Eyüpsultan'a bağlı Kemerburgaz'da bir su firmasına ait depoda yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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