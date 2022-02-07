İstanbul'un ilçesi Eyüpsultan'a bağlı Kemerburgaz'da bir su firmasına ait depoda yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kemerburgaz'da su firmasına ait depoda yangın
Kemerburgaz'da bir su firmasına ait depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Haber Merkezi
İstanbul'un ilçesi Eyüpsultan'a bağlı Kemerburgaz'da bir su firmasına ait depoda yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.