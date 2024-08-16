Kemalpaşa Belediyesi işçileri işten atıldı, olan çocuklara oldu: 'Kütüphaneden yararlanamıyorlar'

İzmir’deki CHP'li Kemalpaşa Belediyesi’nde 2 Ağustos'ta DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'na üye 127 işçi işten çıkarıldı.

İşten çıkarmaların ardından işçiler, belediye binası önünde kurdukları çadırla direnişe başladı.

Tek talebi olan işçiler, "İşimizi geri istiyoruz" diyor.

İşçiler 5 Ağustos'tan bu yana belediye önünde eylemde.

İşten atıldıklarını çalışırken öğrendiler

İşçilerin bir bölümü işten atıldıklarını mesaide öğrenirken, belediye çalışanlarına neden böyle bir karar alındığı da açıklanmamış.

Belediye yönetimi İzmir'deki Çiğli, Bergama, Karşıyaka belediyelerinde olduğu gibi "mali nedenlerle" işten çıkarmaların gerçekleştiğini öne sürerken, çalışanların Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'le görüşme talebi de karşılanmıyor.

İşçiler mesai saatlerinde belediye önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

İşçiler, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanlığı önünde de açıklama yaptı.

Belediye Başkanı 'işten çıkarma olmayacak' demişti

İşinden olan Kütüphane Sorumlusu işçi Mehmet Ali Bulut soL'a konuştu ve seçimlerden beri listeler yapıldığını duyduklarını, sendikanın 4-5 kez Belediye Başkanı'yla görüştüğünü, Mehmet Türkmen'in bu durumu reddettiğini hatta sendika yöneticilerine "Bana güvenmiyor musunuz? Bana bunlarla gelmeyin" dediğini anlattı.

"Kimseye bilgi verilmeden insanlar işten çıkarıldı, bazıları haber bile alamadı, vardiyada öğrendi" diyen Bulut, 127 işçiden 63'ünün temizlik işçisi olduğunu ifade etti. İşten atılanlar arasında kütüphane sorumlusu, öğretmenler gibi Kültür Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar da bulunuyor.

'Haftada 200 çocuk kütüphaneye geliyordu'

Bulut belediyeye bağlı 5 kütüphane olduğunun ve 3'ünün yaklaşık 1,5 ay önce kapatıldığını hatırlattı. Kalan 2 kütüphanenin sorumlularının işten atılmasıyla kütüphanelerinin durumunun da belli olmadığına dikkat çeken Bulut, kurumların bölge için önemini de anlattı.

"Ulucak ve Ören kalmıştı. Ben Ulucak sorumlusuyum. Benim çalıştığım yeri zabıta memuru açıp kapatıyor mesela. Belediye Başkanı 'kapatılmayacak' dedi ama hâlâ durumları belli değil. Orası şu anda hizmet veremez, bilgisayarlara giremezler çünkü bizden şifreleri bile istemediler."

Söz konusu yerlerin taşra kütüphaneleri olduğunun ve bölgede başka kültürel faaliyet yapılmadığının altını çizen Bulut, "2022'de geldim buraya. 3 bin olan kitap sayısını 8 bin yaptık. Tamamı bağışla geldi" diyor. Sadece çocukların değil, yaşlıların da kütüphaneden hizmet aldığını söyleyen Bulut, durumu şöyle anlatıyor:

"Bilgisayar, internet erişimi vardı. Çocuklar için satranç, dama gibi oyunlar vardı. İlkokul ve ortaokul yaş grupları için Türkçe, Matematik dersleri için sınıflar açmıştık. 26 kadın için okuma-yazma kursu açacaktık bu ay, açamadık.

Eğitim öğretim döneminde haftalık ortalama 200 çocuk geliyordu. Haftada 150 kitap gidip geliyordu. 60-70 yaş üzeri insanlar da geliyordu. Örneğin özel bir yaşlı bakımevi var, oradan bile gelip giden okurlarımız vardı. Gitar, bağlama kursları açtık. Yani çok aktiftik.

Neden işten çıkarıldığımızı anlamadık. 5 Ağustos'tan beri belediye önündeyiz, direnişimizi sürdürüyoruz. Tek talebimiz işimizi geri alabilmek."

Belediye Başkanı Mehmet Türkmen işten atılmalar sonrası 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada "'Kütüphaneler kapanıyor' söyleminin gerçek dışı olduğunu, kütüphanelerin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını" iddia etse, akıbeti belli olmayan kütüphanelerden yaz tatilinde olan çocukların yararlanamadığı ortada.