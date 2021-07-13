Kemaliye halkı madencilik yıkımına izin vermedi!

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Ağıl, Gümüşçeşme ve Harmankaya Köyleri ile Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Duruköy ve Çobandurağı köylerini kapsayan bölgede özel bir firma tarafından işletilen maden (demir) ocağında kapasite artışına gidilmek istenmesine yöre halkı tepki gösterdi.

Maden firması kapasite artışı ve atık depolama tesisi talep etti

Fimar Mermer Madencilik İnşaat Akaryakıt Turizm Tarım Seracılık Hayvancılık Gıda Ürünleri Ticaret Sanayi A.Ş. tarafından işletilen ve Mayıs 2017’de 10.871,3 hektarlık alan için işletme ruhsatı verilen maden ocağında, kapasite artışı ve kırma tesisi ile atık depolama tesisi yapmayı planlayan firma, bunun için ÇED dosyası hazırladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise 13 Temmuz 2021 tarihinde (Bugün) projeyle ilgili Kemaliye’de Halkın Katılımı (ÇED) Toplantısı yapılacağını duyurdu.

Beş ayrı ÇED sahasında madencilik çalışması planlanıyor

Söz konusu ÇED başvurusu kapsamında 5 ayrı noktada madencilik çalışması planlanıyor. Talep edilen arazi; ocak üretim alanı, pasa ve bitkisel toprak depolama alanları ile kırma-eleme ve zenginleştirme tesisi, tesis pasa alanı, maden atık depolama tesisi, hafriyat depolama alanı, konsantre ve tüvenan stok alanlarının yanı sıra şantiye alanından oluşuyor.

İşletme sahası 2 bin 400 dekara çıkarılmak isteniyor

Maden ocağının kapasite artışına ve yeni ek tesisler yapılmasına karşı çıkan yöre halkı, toplantının yapılacağı alanda toplanarak protesto eylemi yaptı. Ruhsat sahası içerisindeki toplam ÇED alanını (işletme yapılan bölüm) 240 hektara (2400 dekar) çıkarmak isteyen maden firması yetkilisinin vekâletinin bulunmadığını öğrenen Kemaliye halkı, bu özensizliğe tepki gösterdi.

Kemaliye halkı madeni protesto etti, ÇED toplantısını engelledi

Yöre halkı tarafından protesto edilerek ÇED toplantısı engellenen projeyle ilgili Kemaliye (Eğin) Güneşi-Yukarı Fırat Doğa ve Çevre Platformu’nun yaptığı açıklamada, demir madeni adı altında altın madenciliğinin yapılmak istendiği öne sürüldü. Erzincan Valiliği ve Kemaliye Kaymakamlığı ile de görüşerek madenciliğe karşı olduklarını belirten yöre halkının tepkisi üzerine gerçekleştirilemeyen ÇED toplantısının yapılmadığı tutanakla kayıt altına alındı.

Tarım arazileri, meralar ve orman arazileri hedefte

Maden için talep edilen ÇED alanlarının tarım arazileri, çayır ve mera alanları ile orman alanlarında kaldığına değinilen platform açıklamasında, şöyle denildi: “Raporda, proje kapsamında çalışmalara başlamadan önce tarım alanı, bağ ve bahçeler için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununa göre tarım dışı kullanım izni alınacaktır. Mera alanları için 4342 sayılı Mera Kanununun 14.Maddesine göre uygun olarak tahsis amacı değişikliği için izin alınacağı, 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında orman sayılan alanlar için kamulaştırma söz konusu olmadığından orman izni alınarak çalışmalara başlanacağı belirtilmektedir. Bugün tek vücut olan Kemaliyelilere bugünkü eylemlerinde altın madeninden büyük zarar gören İliçliler de destek vermiştir. Kemaliyeliler madene karşı mücadelede kararlılıklarını ifade ederek alandan ayrılmıştır.”