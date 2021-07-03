Kemal Sunal'ı kaybedeli 21 yıl oldu...

Henüz 55 yaşındayken hayata veda etti usta oyuncu Kemal Sunal. Aramızdan ayrılalı 21 yıl oldu. Sunal arkasında bıraktığı filmlerle milyonları güldürmeyi başarırken, birçok filminde de düzenin kirliliğini ortaya koymuştu. Her yaştan sevenleri Sunal'ı ölüm yıldönümünde de hayat verdiği karakterlerle, oynadığı filmlerdeki unutulmaz replikleriyle anıyor.

Kemal Sunal kimdir?

Ali Kemal Sunal 11 Kasım 1944'te İstanbul'da Küçükpazar semtinde doğdu. Babası Migros'tan emekli Mustafa Sunal, annesi Saime Sunal'dır. Cemil ve Cengiz isminde iki kardeşi vardır. İlkokulu Mimar Sinan İlkokul'nda okudu. Vefa Lisesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde yüksek eğitimine başladı. öğrenimi sırasında Emayetaş Fabrikası'nda çalışmış, ayrıca elektrikçide çıraklık yapmıştır. Vefa Lisesi'ndeki felsefe hocası Belkıs Balkır'ın, sanatçıyı Müşfik Kenter ile tanıştırmasının, Kemal Sunal'ın kariyerinde önemli yeri vardır.

Sanat hayatı Vefa Lisesi'ndeki "Zoraki Tabip" adlı tiyatro oyunuyla başladı. İlk kez Kenterler Tiyatrosu'nda profesyonel oyuncu olarak çalıştıktan sonra uzun süre Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda, kısa süre Ayfer Feray Tiyatrosu'nda, son olarak da Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda görev aldı. Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda oynadığı bir oyunda Ertem Eğilmez tarafından çok beğenildi ve böylece beyaz perdeye transfer oldu. İlk rolünü 1972 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği Tatlı Dillim adlı filmde uzun boyundan dolayı basketbolcu olarak aldı. Bunun ardından Ertem Eğilmez'in yönettiği kalabalık kadrolu filmlerde rol almaya başladı.



Kemal Sunal kendi ağzından, ilk yıllarını ve komediye yönelişini şu sözlerle dile getiriyor;

Nasıl oldu bilmem, ben kendimi sahici bir sahnede seyircilerin arasında buldum. Ses Tiyatrosu'ndaki ilk rolüm çok kısaydı. Üç dakika sahnede ya kalıyor ya kalmıyordum. Öyle pek bir şey söylediğimi de hatırlamıyorum. Sahnenin bir ucundan girip öbür ucundan çıkıyordum. Ne yaptığımı da pek hatırlamıyorum; ama seyirci kahkahadan kırılıyor. Bu da benim hoşuma gitmişti. Bildiğiniz gibi o gün bugündür insanları güldürmeyi seviyorum.

Şaban karakterini yarattı

Türk sinemasında başta İnek Şaban tiplemesi olmak üzere canlandırdığı pek çok tiple sevenlerinin kalbinde taht kuran Kemal Sunal, 7'den 77'ye herkesin sevgisini kazandı. İnek Şaban'ın sevilmesi ile birlikte Kemal Sunal, çok sayıda filmde "Şaban" adlı karakteri canlandırmıştır.

Türk sinemasının en büyük komedyenlerinden biri olan Kemal Sunal, peşpeşe çevirdiği filmlerle büyük başarı kazandı. Filmlerde çoğu zaman saf, şanslı ama iyi yürekli karakterlerin rollerine girdi. 1974'te evlendi. Ali ve Ezo adlarında, biri erkek diğeri kız iki çocuğu oldu. 1977'de Antalya Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Sunal, oyunculuğu ve özellikle değişik tiplemesiyle Türk sinemasında komedi oyunculuğuna yeni bir soluk getirdi. 1990'lı yıllardan itibaren filmleri kesintisiz olarak Show TV'de yayımlanmaya başlandı; ama kendisi bu gösterimlerden hiç para kazanmadı.

İktidarların sanat alanına müdahalesini inceledi

12 Eylül öncesi dönemde yarım bıraktığı üniversiteyi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünü'nden mezun olarak 1995'te bitirdi ve yüksek lisans yapmaya başladı. Yüksek Lisans tezinde kendi sanat hayatını inceledi. Kendi filmlerinin sosyolojik incelemesini yaparak, iktidarların sanat alanına yaptıkları ideolojik müdahaleyi irdeledi. "Komedyen kimliği ile Kemal Sunal ve filmlerinin incelenmesi" konulu yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans tezi 2005 yılında ailesi tarafında "TV ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü" ismi ile kitap haline getirilip yayınlandı. Hayatı boyunca toplam 82 filmde rol aldı.

3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

Kemal Sunal'ın kabri Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır.

Kemal Sunal, hem yüzünün fizik yapısı hem de mimik ve jestleriyle Fransız komedyen ve şarkıcı Fernandel'e benzetilirdi. Fernandel 1930'lu yıllardan 1960'lı yıllara kadar tıpkı onun gibi sayısız komedi filmi çevirmişti. Kendisiyle yapılan bir röportajda Sunal, kendisi için 'at suratlı' gibi benzetmeler bile yapıldığını, ama en çok Zeki Müren'in kendisini "Fernandel İle Jean-Paul Belmondo karışımı" diye tanımlamasının hoşuna gittiğini belirtmişti.

Kemal Sunal'ı saygı ve özlemle anıyoruz...