Kemal Okuyan'dan YSK kararına ilişkin açıklama: 'Erdoğan adaylığa devam kararı aldı'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Erdoğan'ın yeniden adaylığı için yapılan itirazların reddettiğini duyurmasının ardından "YSK'nin karar alabilecek hali yok" eleştirisini yaptı.

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı basın açıklamasında "Erdoğan'ın adaylığında engel yok" ifadelerini kullanmıştı. Karar, kurul üyelerinin oybirliğiyle alındı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan şunları belirtti:

"Haber siteleri 'YSK, Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazları reddetti' başlığı atmış. Oysa doğru başlık, 'Erdoğan adaylığa devam kararı aldı' olmalıydı. YSK’nın karar alabilecek hali yok. Hukuka uygun bir karar için hiç hali yok."