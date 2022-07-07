Kemal Okuyan'dan sağlıkta şiddet açıklaması: O güne kadar öfkemizi yüksek tutmak zorundayız

Konya Şehir Hastanesi’nde görev yapan ve dün silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren hekim Ekrem Karakaya’nın ardından bugün sağlık emekçileri tüm yurtta ayaktaydı. Birçok yerde polis şiddetine maruz kalan sağlık emekçilerinin eylemleri devam ederken, Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

AKP’nin sağlık sistemini bir ticaret kapısı haline getirdiğini, bunun da sağlık çalışanlarına yönelik saldırganlığın önünü açtığını belirten Okuyan, sağlık hizmetlerinin bilimin ışığında, toplumcu ve tamamen ücretsiz bir hale gelmeden, sağlıkta şiddetin önlenemeyeceğini ifade etti.

'Sağlıkta piyasacılık şiddetin önünü açıyor'

Kemal Okuyan’ın açıklaması şöyle:

“İktidara geldiğinden bu yana AKP sağlık sistemini sürekli olarak piyasacılaştırdı, bütünüyle bir ticaret ve kâr kapısı haline getirdi. Buna koşut olarak ve bunu gizlemek için geliştirdiği popülist söylemlerle sağlık emekçilerini hedef tahtasına yerleştirdi.

Hekimleri ve bütün sağlık çalışanlarını değersizleştirmek AKP’nin patron partisi karakterine son derece uyumlu. Aynı partinin bilim düşmanlığını ve toplumda adalet duygusunu bilerek ortadan kaldırmasını eklediğimizde, sağlık emekçilerine şiddet kaçınılmaz hale geliyor.

Sağlık hizmetleri bilimin ışığında, toplum sağlığını koruyucu doğrultuda ve tamamen ücretsiz hale geldiğinde, tüm sağlık çalışanlarının haklarının ve saygınlıklarının korunması sağlanacaktır. O güne kadarsa öfkemizi, mücadelemizi ve örgütlülüğümüzü yüksek tutmak zorundayız.”