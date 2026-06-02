Kemal Okuyan’dan NATO eleştirisi: ‘Daha açık ifade edilemezdi’

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Amerikan Newsweek dergisine yazan CHP lideri Özgür Özel, “Yürüttüğümüz demokratik mücadele bölgemizin, Avrupa’nın ve NATO’nun güvenliğini de şekillendirecek” ifadesini kullandı.

Türkiye'de milyonların mevcut siyasi ve ekonomik düzenden daha da memnuniyetsiz hale gelebileceğini belirten Özel, bunu "derin bir güvenlik tehlikesi" olarak niteledi.

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP lideri Özgür Özel’in NATO çıkışı üzerine bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Özel’in "Yürüttüğümüz demokratik mücadele bölgemizin, Avrupa’nın ve NATO’nun güvenliğini de şekillendirecek" şeklindeki sözlerine dikkat çeken Okuyan, bu ifadelerin anlaşılmaz bir tarafı olmadığını, Türkiye’de yaygın bir kesiminse bazı siyasi figürlere hiçbir temeli yokken büyük anlamlar yüklediğini belirtti.

“İktidarın CHP’ye genel başkan atamasının ardından görevden alınan CHP yönetimine olmadık misyonlar yükleyerek onun arkasına yığınak yapanlar kendilerini nasıl hissediyor” diye soran Okuyan, bu kesimlerin “Yarın hep beraber NATO’yu protesto eder, azıcık toparlarız ortalığı!” mantığıyla hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.

TKP Genel Sekreteri Okuyan’ın paylaşımı şöyle:

“Türkiye’de yaygın bir kesim, hiçbir temeli yokken bazı partilere ya da kişilere anlam yüklüyor, bu anlamla uyumsuz gelişmelere kulağını, gözünü, aklını kapatıyor ve hatta avazı çıktığı kadar bağırarak gerçekleri baskılamaya çalışıyor. Bakın Özgür Özel ne demiş? “Yürüttüğümüz demokratik mücadele bölgemizin, Avrupa’nın ve NATO’nun güvenliğini de şekillendirecek”. Tam olarak böyle demiş. Bu söylenende anlaşılmaz bir taraf var mı? Sağa sola çekiştirmek mümkün mü? Hayır. Daha açık ifade edilemezdi. İktidarın CHP’ye genel başkan atamasının ardından görevden alınan CHP yönetimine olmadık misyonlar yükleyerek onun arkasına yığınak yapanlar kendilerini nasıl hissediyor NATO’yla derdi olmayanları merak etmiyorum, onlar kendileriyle tutarlı sayılır, hatta rahatlamışlardır Özgür Özel’in Newsweek’e yaptığı açıklamadan sonra. Asıl, diğerleri ne düşünüyor, nasıl hissediyor? Aldatılmış? Hiç sanmam. Çünkü ilk örnek değil. Büyük olasılık şöyle düşünüyorlar: “Ya ne gerek vardı bunları demeye?” “Demese iyidi…” Tam olarak böyle düşünüyorlardır ve… “Ya hep beraber ya hiçbirimiz…” “Yarın hep beraber NATO’yu protesto eder, azıcık toparlarız ortalığı!”