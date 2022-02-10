Kemal Okuyan’dan enerji bakanına ‘hükümet desteği’ yanıtı: ‘Şirketlerin payını da söyleyin bir zahmet...’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada "Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam etmektedir. Örneğin, 100 liralık elektrik faturasının 50 lirası, doğalgazda ise 100 liralık faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez’in bu açıklamasından sonra TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Bakan’ın açıklamasına tepki gösterdi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın sosyal medya hsabından yaptığı açıklama şöyle:

“Hâlâ ‘100 liralık faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır’ diyorlar. E soruyoruz, o 100 liralık faturanın içinde elektrik üretimini ele geçiren şirketlerin payını da söyleyin bir zahmet! Bir de 100’lük fatura yok artık. 1000’den başlayın. #HemenDevletleştirme”.