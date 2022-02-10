Bakan Dönmez: Elektrikte yüzde 50, doğalgazda yüzde 75’lik devlet desteği devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl elektrik ve doğalgaz faturalarında 100 milyar liralık destek sağlandığını söyledi.

Dönmez, "Bu destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır. Ayrıca, akaryakıtta 65 milyar liralık bir ÖTV desteğini de hükümetimiz sağladı. Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam etmektedir. Örneğin, 100 liralık elektrik faturasının 50 lirası, doğalgazda ise 100 liralık faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır" dedi.

Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada geçen yıldan itibaren kömür fiyatlarının 5, doğalgaz fiyatlarının ise 10 kat arttığını söyledi.