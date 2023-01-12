TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yarın sabah Enver Aysever'in YouTube kanalında canlı yayın konuğu olacak.
Canlı yayın sabah 11.00'de başlayacak.
İzlemek için: https://www.youtube.com/@enveraysevera/featured
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Kemal Okuyan yarın sabah Enver Aysever'in programına konuk olacak
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yarın sabah Enver Aysever'in YouTube kanalına konuk olacak.
Haber Merkezi
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yarın sabah Enver Aysever'in YouTube kanalında canlı yayın konuğu olacak.
Canlı yayın sabah 11.00'de başlayacak.
İzlemek için: https://www.youtube.com/@enveraysevera/featured