Kemal Okuyan yarın sabah Enver Aysever'in programına konuk olacak

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yarın sabah Enver Aysever'in YouTube kanalına konuk olacak.

Haber Merkezi

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yarın sabah Enver Aysever'in YouTube kanalında canlı yayın konuğu olacak.

Canlı yayın sabah 11.00'de başlayacak.

İzlemek için: https://www.youtube.com/@enveraysevera/featured

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