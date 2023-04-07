Kemal Okuyan: Seçimden sonra Türkiye'yi zorlu bir mücadele dönemi bekliyor

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Enver Aysever'in YouTube kanalına konuk oldu. Aysever'in "TKP'nin muhafazakar seçmenle olan ilişkisine" dair sorusuna Okuyan, "Deprem on binlerce canı aldı, çok şey değişti orada ancak TKP'nin daha muhafazakar ailelere ve yerleşimlere dokunmaya başlaması depremden çok önce başladı. Ekonomik krizle birlikte bir kesim yüzünü sola döndü" dedi.

'Birçok yerleşimde yoksul insanlar TKP'ye sahip çıkmış durumda'

Kemal Okuyan şunları söyledi:

"TKP alanda yaygın örgütlülüğü olan bir parti. Dolayısıyla krizden etkilenen muhafazakar aileler arayış içerisindeyken karşılarına TKP çıkıyor. Özü sözü bir siyasi parti karşılarına çıktığında ilgi gösterip anlamaya çalışıyorlar. TKP'nin programı muhafazakar kesimlerin çok uzak olduğu ilkelerden de oluşmuyor aslında. 'Eşitlik ister misin?' diye sorulsa herkes 'İsterim' der. Tabii ki deprem bambaşka bir şey yarattı. TKP de depremde çok hızlı ve örgütlü, vicdanı ve ahlakıyla hareket etti. Bu sahada da görüldü. Birçok yerleşimde yoksul insanlar TKP'ye sahip çıkmış durumda. Kendilerinden görüyorlar. Biz oralarda artık dışsal bir güç olarak görülmüyoruz. TKP depremden sonra evet daha önce etki sahibi olmadığı yerleşimlere de girdi ve kök salmaya başladı."

'Türkiye'de bağımsız sosyalist hareketin güçlenmesinden başka yol yok'

Enver Aysever'in "Hasan Cemal ve Cengiz Çandar'ın Yeşil Sol Parti'ye katılmalarıyla ilgili" sorusuna ise Kemal Okuyan şu yanıtı verdi:

"Bu yeni bir tercih değil. Yaklaşık 30 yıl kadar önce de aynı çizgi Mehmet Metinerleri, Altan Tanları piyasaya sürmüştü. Türkiye'de ağırlıklı olarak Kürt nüfusu içerisinde örgütlü olan çizgi, içerisinde birçok çevreyi barındırıyor. Sosyalist olduğunu söyleyenler var, İslamcı çizgide olanlar, milliyetçiler var. Böyle bir tercih yapılabilir ama bizim bir alakamız yok. Ancak Türkiye sosyalist hareketinin böyle bir çizginin gölgesinde kalması olacak iş değil. Bu ülkede yaşayan herkes için Türkiye'de bağımsız sosyalist hareketin güçlenmesinden başka yol yoktur. Bunun için CHP ve HDP'ye bağlılıktan çıkılması gerekiyor."

'TKP emekçi sınıfların partisi olma iddiasında'

TKP Genel Sekreteri Okuyan, Aysever'in, "Sol siyasetinde şapkadan tavşan çıkarma arayışı sürüyor. Öte yandan TKP adaylarının neredeyse tamamını emekçilerden çıkarmış durumda. Solda popülizm riski var mı?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Toplumda ün salmış insanların siyaset yapmasında zarar yok, yarar var. Ama popüler isimler üzerine siyaset devrimci siyaset olamaz. Popüler kültür alanı insanların kişilik yapılarının, kişilik özelliklerinin öne çıktığı ve kolektif çalışmaya kapalı bir alandır. Bunun üzerine sol siyaset koymak zararlı, bir itirazım yok. Ama keşke bu isimler seçimden seçime siyasi mücadelenin içerisinde olmasa.

TKP neden böyle bir tercih yaptı? Çünkü TKP emekçi sınıfların partisi olma iddiasında. Biz sahada olan bir partiyiz, mahallelerde, işyerlerinde görünür durumdayız ve burada öne çıkan insanlar var. O kişileri aday yaptık. Üstelik bunu geçen yıldan bu yana belirledik. TKP'nin adaylarının yarıda fazlası sahada çalışan, ağırlıklı emekçilerden, genç ve kadınlardan oluşuyor."

'CHP seçmeni AKP içerisinden çıkmış partilere oy kullanacak'

Kemal Okuyan, Cumhur İttifakı karşısındaki ittifakların durumunuysa şöyle değerlendirdi:

"Bu ittifaklar Türkiye'yi iki partili sisteme doğru ittiriyor. CHP seçmeni AKP içerisinden çıkmış partilere oy kullanacak. CHP'ye oy veren sosyalist olduğunu söyleyen yüzde 8-10 civarında seçmen var. Benzer bir durum diğer ittifaklar için de geçerli. Bunu olanak görmek siyasete sadece milletvekilliği koltuğundan bakmak anlamına gelir. Seçim ittifakı dışında ittifaklar bir mücadele ittifakı olarak bir araya gelebilir. Mesela Sosyalist Güçbirliği'nde bir araya geldiğimiz unsurlarla temel ilkelerde anlaşıyoruz. Diğer ittifaka bakınca Cengiz Çandar'ı, Hasan Cemal'i görüyoruz. Onların olması da gerekmiyor eleştiri için ama nasıl bir ittifak ki bu, sosyalistlerle bu isimler bir araya geliyor. Bunun tek bir açıklaması var: Seçim aritmetiği. Bunun üzerinden hareket edilecekse CHP'nin ne günahı vardı? Tek bir muhalefet partisi seçime girsin o zaman, ABD'deki sistemi taklit edelim. Bu AKP'nin icat ettiği ittifak sistemi siyaseti daha da çürütüyor."

'Erdoğan gidince her şey güllük gülistanlık olmayacak'

Aysever, Okuyan'a TKP'nin seçim kararını, "Bir oy Erdoğan gitsin diye, bir oy TKP'ye" sloganını da sordu. Kemal Okuyan şu yorumu yaptı:

"Biz bu kararı alırken çok tartıştık. Kararı eleştiren arkadaşlarımızı ikna ettik. Bu mesele bizim için kapandı. Bu kararı 'zorunda kaldık' diye de açıklayamayız. Şu anda Türkiye toplumunda aday çıkarmanın karşılığı olmadığı tespitini yaptık. Bunu göze de alırdık ancak doğrusu bu değil. İnsanların büyük bölümü Erdoğan'ın gitmesi üzerine bir kurgu yaptı. Öte yandan şunun görülmesi lazım, Erdoğan gidince her şey güllük gülistanlık olmayacak. Ama Erdoğan'ın gitmesi lazım çünkü Türkiye'de insanların bağları kopacak bir kez daha seçilirse. Erdoğan kazandığında da dünyanın sonu olmayacak. Bu halkı yıllardır bu söylemler insanları umutsuzluğa sevk etti. Bu seçim Türkiye'nin sonu ya da başlangıcı değil. Erdoğan'ın yeniden seçilmesine karşı mücadele edeceğiz. Ancak seçimden sonra hangi sonuç ortaya çıkarsa çıksın, Türkiye'yi zorlu bir mücadele dönemi bekliyor. Biliyoruz ki ekonomi batmış durumda. Kim gelirse gelsin derin bir ekonomik kriz olacak. Türkiye'de de ekonomik krizin faturasını halk ödüyor. Bu halkın örgütlü girmesi lazım. Politize olmuş bir halk var. Ama 15 Mayıs'ta bu ilgi muhtemelen azalacak. Artması için uğraşacağız. 'Erdoğan gider huzura kavuşuruz' beklentisi asıl hayal kırıklığı olacaktır.

'Gerçek alternatif olan sosyalizmin güçlenmesi için artık daha fazla bekleyemeyiz'

Biz TKP olarak işimizi sağlama alıyoruz. Erdoğan'ın gitmesi için elimizden geleni yapacağız. Kılıçdaroğlu'na oy verme çağrısı bir yandan bir özveri çağrısıdır. Sandık güvenliği için de işimizi sağlama alıyoruz. Ülkede gerçek alternatif olan sosyalizmin, komünizmin güçlenmesi için artık daha fazla bekleyemeyiz. O yüzden 'Bir oy Erdoğan gitsin diye, bir oy TKP'ye' çok anlamlı. 'TKP gelir her şey değişir' sloganı da çok beğenildi. Herkese vicdanınızla oy kullanın demek isterim. TKP'nin de Türkiye'de halkın aklı ve vicdanı olduğunu hatırlatmak isterim."

TKP’nin seçim öncesi 9 Nisan buluşması

Okuyan programın sonunda TKP’nin seçim öncesi 9 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştireceği "Büyük Halk Buluşması"nı hatırlatarak, tüm yurttaşları programa davet etti.