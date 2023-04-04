Kemal Okuyan: Geçmişte oylarımız başka partilere yazıldı, buna hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, partinin seçim çalışmalarına ilişkin Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'e konuştu.

TKP'nin temel gücünün sahada olması olduğunu söyleyen Okuyan, "Partimiz büyük medyada pek yer bulmaz, paralı reklam kampanyaları yürütmez. Gücümüz halkın içinde, mahallelerde, işyerlerinde, okullarda örgütlü olmak. Bir seçim sürecindeyiz. TKP için en temel propaganda, yüz yüze temastır" dedi.

Üyelerine, gönüllülerine ve dostlarına "Tek tek insanlara TKP'ye oy vermenin önemini anlatın. İkna ettiklerinize, başkalarını ikna etmeye çağırın" dediklerini ifade eden Okuyan, "TKP'ye oy vereceğini söyleyenler bizim en büyük gücümüz ve desteğimiz. Bizim için her şey oy vermekle başlayıp, bitmiyor. Bizim için TKP'ye oy vereceğini söyleyenler, onların hangi sandıkta oy kullanacakları son derece önemli. Çünkü bir zorluk da seçim güvenliği ile ilgili, bunu hepimiz biliyoruz. Dostlarımızdan kendi sandıklarındaki seçmenleri kontrol etmelerini istiyoruz. Kendi mahallerindeki listelere bakmalarını rica ediyoruz. Erdoğan'ın bir kez daha seçilmemesi için sandık güvenliği son derece önemli. Sandık güvenliği seçim gecesi değil, seçmen listeleri asıldığında başlıyor. Ayrıca TKP her bir oyuna sahip çıkmaya kararlı" diye konuştu.

Geçmişte oy sayımı sırasında bazı sandıklarda görevlilerin TKP'nin oylarını kendi partilerine yazdıklarına tanık olduklarını vurgulayan Okuyan, şunları kaydetti:

"TKP için 7-8 kişinin oy kullandığı sandıkta, oy çizelgesinin boş bırakıldığı oldu. Buna hiçbir biçimde izin vermeyeceğiz. TKP'ye oy vereceğini söyleyen kişilerle birlikte hazırlanıyoruz bu sürece. Hem TKP'ye oy verenlerin sayısını artırıyoruz hem partimizin oylarına sahip çıkmak için sandık sandık örgütleniyoruz hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde yapılabilecek hukuk dışı girişimlere karşı önlem alıyoruz. Bunun için TKP üyeleri kadar TKP'ye oy verecek olan dostlarımıza da görev düşüyor."