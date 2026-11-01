Kemal Okuyan, Ersin Eroğlu’nun sorularını yanıtladı: Komünistliğin ne lüzumu var?

Gazeteci Barış Terkoğlu’nun TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ile gerçekleştirdiği söyleşiyi içeren kitap Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından basılmış, bir hafta içinde üç yeni baskı yapılmıştı.

Yoğun ilgi gören kitaba ilişkin Ankara, İstanbul ve İzmir’de yüzlerce kişinin katıldığı söyleşiler düzenlenmişti.

Gazeteci Ersin Eroğlu, kitaba dair bugün Youtube programında TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ı konuk etti.

“Türkiye’nin yaşadığı karşı-devrimci dönüşüm, AKP, CHP ve cumhuriyetçi kesimler, Kürt meselesi, solun ve komünistlerin eksiklikleri/hataları, TKP’nin yakın dönem siyasal tercih ve açılımları, dünyada solun ve işçi sınıfının geri çekilişi, sosyal demokrasinin tarihsel hataları, Sovyetler Birliği deneyimi, emperyalist-kapitalist sistemin güncel görünümü, sosyalist Türkiye’nin nasıl bir ülke olacağı, TKP ve Kemal Okuyan’a dair merak edilenler… Barış Terkoğlu’nun Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan’la söyleşilerden hazırladığı “Komünistliğin Ne Lüzumu Var?” kitabını Okuyan ile konuşuyoruz” notuyla duyurulan söyleşiyi izlemek için: